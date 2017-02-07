Üç ilçedeki 15 konut satılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Encümen Toplantısında 15 adet konutun satışı gerçekleştirilecek. Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde olan konutlar ihale usulü satışa sunulacak. 2+1,3+1 ve 4+1 olmak üzere satışı gerçekleştirilecek 15 adet konut 3 farklı ilçede yer alıyor. Bu daireler İzmit’te Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yuvam Akarca Konutları, Cedit Mahallesi Akçakent 2 Konutları, Karamürsel’de Kayacık Mahallesi Merkezkent Konutları, Dereköy Mahallesi Gazanferkent Konutları ve Kartepe’de Yuvam Atakent Konutlarında bulunuyor.