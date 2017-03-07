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Üretim dünyası ile yakından ilgileniyoruz

Başkan Karaosmanoğlu, Türkiyede en hızlı büyüyen 100 şirket arasına giren Gebzede ki Best Modüler Mobilya ve Yağmur İskele firmalarını ziyaret etti.

Üretim dünyası ile yakından ilgileniyoruz

07 Mart 2017 Salı 10:49

 Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiyenin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Best Modüler Mobilya İmalat ve Yağmur İskele İnşaat Şirketini ziyaret etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Sobanın da eşlik ettiği birlikteliklerde Başkan Karaosmanoğlu, firmaları yakaladıkları başarı nedeniyle kutladı.

 

ŞİRKETLERDEN DETAYLI BİLGİ ALDI

Günün ilk ziyaretini Gebze Organize Sanayi Bölgesinde ki Best Modüler Mobilya İmalat Firmasına yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlunu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdoğan ve Genel Müdür Faruk Erdoğan karşıladı. Yetkililerden yakalanan başarı hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, üretim alanını gezdikten sonra çalışanlarla birlikte öğlen yemeği yedi ve samimi bir şekilde sohbet etti. Kocaelide başarıyı yakalayan ikinci şirket Yağmur İskeleyi de ziyaret eden Karaosmanoğlu, firma ortaklarından Ümit Yağmur tarafından faaliyetlerinin kapsamını içeren detaylı bir sunum aldı.

 

İLK 100E GİREN FİRMALARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Best Modüler Mobilya İmalat ve Yağmur İskele İnşaat Şirketleri ziyaretleri sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebzede ki iki firmamızı ziyaret ettik. İşlerin başlarında genç ve çalışkan kardeşlerimizin olmasını çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel planlı ve programlı gelişmelerin olduğunu yerinde gördük. Kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzde ki dönemlerde ihracat noktasında adım atma arzularını takdirle karşılıyorum. Bu vesileyle firmalarımızın sıkıntıları varsa gidermeye çalışıyoruz. Çalışan kardeşlerimiz bir araya geliyor, üretim dünyasıyla yakından ilgilenmiş oluyoruz. İlk 100e giren firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyorum dedi.

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