Üretim dünyası ile yakından ilgileniyoruz

ŞİRKETLERDEN DETAYLI BİLGİ ALDI
Günün ilk ziyaretini Gebze Organize Sanayi Bölgesinde ki Best Modüler Mobilya İmalat Firmasına yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlunu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdoğan ve Genel Müdür Faruk Erdoğan karşıladı. Yetkililerden yakalanan başarı hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, üretim alanını gezdikten sonra çalışanlarla birlikte öğlen yemeği yedi ve samimi bir şekilde sohbet etti. Kocaelide başarıyı yakalayan ikinci şirket Yağmur İskeleyi de ziyaret eden Karaosmanoğlu, firma ortaklarından Ümit Yağmur tarafından faaliyetlerinin kapsamını içeren detaylı bir sunum aldı.
İLK 100E GİREN FİRMALARIMIZI TEBRİK EDİYORUM
Best Modüler Mobilya İmalat ve Yağmur İskele İnşaat Şirketleri ziyaretleri sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebzede ki iki firmamızı ziyaret ettik. İşlerin başlarında genç ve çalışkan kardeşlerimizin olmasını çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel planlı ve programlı gelişmelerin olduğunu yerinde gördük. Kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzde ki dönemlerde ihracat noktasında adım atma arzularını takdirle karşılıyorum. Bu vesileyle firmalarımızın sıkıntıları varsa gidermeye çalışıyoruz. Çalışan kardeşlerimiz bir araya geliyor, üretim dünyasıyla yakından ilgilenmiş oluyoruz. İlk 100e giren firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyorum dedi.