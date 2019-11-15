banner462
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

VERGİ KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN BAZI MADDELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ELZEMDİR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yeni vergi düzenlemesi kapsamında önerilen kanun teklifine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı

VERGİ KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN BAZI MADDELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ELZEMDİR

15 Kasım 2019 Cuma 13:16

Tüm vergi türlerinde adaletin sağlanması esastır. Ancak maalesef mevcut vergi sistemimiz, ekonomimizin gelişmesine; tasarruf, yatırım ve istihdama birçok engel teşkil ederken, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni vergi taslağını oldukça önemsiyoruz. Buna karşın, kanun teklifinde yer alan bazı maddelerinin mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda; mükellef sayısının artmasına ve verginin tabana yayılmasına yardımcı olacağına inandığımız altı dilimli bir gelir vergisi teklifinde bulunuyoruz. Bu kapsamda 75 bin TL’ye kadar olan gelirlerin vergi oranı %15; 150 bin TL’nin 75 bin TL’si için 11 bin 250 TL, fazlası için %20 olmalıdır. Yine teklifimizde 225 bin TL’nin 150 bin TL’si için 26 bin 250 TL, fazlası için %25; 300 bin TL’nin 225 bin TL’si için 45 bin TL, fazlası için %30; 500 bin TL’nin 300 bin TL’si için 67 bin 500 TL, fazlası için %35 gelir vergisi uygulaması öngörüyoruz. Son olarak 500 bin 1 TL’nin 500 bin TL’si için 137 bin 500 TL, fazlası için %40 oranında gelir vergisi tespit edilmelidir.

Yine kanun taslağında yer alan konaklama vergisi %1 olarak uygulanmalıdır. Nitekim maktu hale getirilmesi hâlinde, bu durum oran açısından haksız bir uygulamaya sebebiyet verecektir.

Kanun taslağının 11, 12, 13, 14 ve 15’inci maddelerinde sayılan haller, matrahı azaltmak amacıyla düzenlenmiş olmasına karşın, satıcı firmaların matrahını artırıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu noktada teklifimiz; bu maddelerin tamamen kaldırılması ve hâlen yürürlükte olan maddeye ilaveten araçlar için ödenen yıllık MTV’nin gider olarak dikkate alınmasıdır. Zira ödenen vergilerin kabul edilmeyen gider olarak tanımlanması vergi adaletinin sağlanmasına engel teşkil edecek ve bu uygulama otomotiv sektörü ve yan sanayiine de olumsuz yansıyacaktır.

Ayrıca ticari işletmelerin kiralık araçlara ödenen kira bedelleri ve sıfır araç alımlarında faturada yer alan ÖTV ve KDV’nin vergiye tabi kazançtan düşülebilecek kısımlarına yönelik getirilen sınırlamalar nedeniyle, lüks araç kiralama ve satın alma ile sağlanacak vergi avantajı ortadan kalkmaktadır.

Dijital  Hizmet  Vergisi  Kanunu  ve  Diğer  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 31’inci maddesi gayrimenkul  edinme  maliyetini  arttırıcı bir nitelik taşımaktadır. 32-40 maddeleri ile ihdas edilen Değerli Konut Vergisi ile değeri teklifle belirlenen tutarların altında kalmasına karşın sayıca çok daha fazla sayıda meskeni olan kimselerin kapsam dışında kalmaktadır.

MÜSİAD olarak; kanun taslağında yer alan ve mükellef sayısının artırılması, herkesin gelirine göre vergi ödemesi ve verginin tabana yayılmasını sağlayarak daha adil bir sistem sunacağına inandığımız uzlaşmaya yönelik diğer maddeleri ise destekliyoruz.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelili İhracatçı Dünyada Ayak Basmadık Yer Bırakmadı Kocaelili İhracatçı Dünyada Ayak Basmadık Yer...
Vali Aksoy,Güzeller Osb’de Hepsiburada'yı Ziyaret Etti Vali Aksoy,Güzeller Osb’de Hepsiburada'yı...
KSO Başkan Ödemeler Dengesi Verilerini Değerlendirdi KSO Başkan Ödemeler Dengesi Verilerini Değerlendirdi
KOTO ailesi 2020 yılına ışık tuttu KOTO ailesi 2020 yılına ışık tuttu
Başkan Çiftçi firma ziyaretlerine devam ediyor Başkan Çiftçi firma ziyaretlerine devam ediyor
Mustafa Ağırman'dan Siyer Sohbeti Mustafa Ağırman'dan Siyer Sohbeti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Kocaelili İhracatçı Dünyada Ayak Basmadık...
Türk imalat sanayisinin ana üssü Kocaeli’nin, yılın 10 aylık dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı...

Haberi Oku