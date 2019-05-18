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Vergi Ödemelerinde Son gün 31 Mayıs!

Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; emlak, çevre ve ilan vergilerinin birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü olduğu bildirdi.

Vergi Ödemelerinde Son gün 31 Mayıs!

18 Mayıs 2019 Cumartesi 09:57

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 Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; Emlak, Çevre ve İlan Vergilerinin birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü olduğu bildirdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yoğunluğa sebep verilmemesi için tüm gişeler gün boyunca Gebzelilere hizmet veriyor.


TC KİMLİK NUMARASI YETERLİ

Sadece T.C kimlik numarası ile vatandaşlar vergi ödemelerini beklemeden birebir personelle görüşerek ödeyebiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi ödemlerini belediye binasına gelmeden internet üzerinden de ödeme imkanına sahip. Vatandaşlar www.gebze.bel.tr internet adresi üzerinden Gebze Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan e-belediye üzerinden işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor. Yetkililer vatandaşların olası bir sorun yaşamamaları için vergi borçlarını son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

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