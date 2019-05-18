Vergi Ödemelerinde Son gün 31 Mayıs!

Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; emlak, çevre ve ilan vergilerinin birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü olduğu bildirdi.

Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; Emlak, Çevre ve İlan Vergilerinin birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü olduğu bildirdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yoğunluğa sebep verilmemesi için tüm gişeler gün boyunca Gebzelilere hizmet veriyor.



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