WIN EURASIA’yla Endüstri Gelecekle Buluşmaya Hazırlanıyor

Yeni mottosunu “Endüstri gelecekle buluşuyor” olarak belirleyen, sektöründe bölgenin en büyük uluslararası sanayi fuarı WIN EURASIA, 7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 29’uncu kez düzenlenecek. Bugünün ve geleceğin çığır açan trendleri, yeni nesil teknolojiler ve çözümlerin tanıtılacağı fuar, üretici ve satın almacı sektör profesyonellerini, Avrasya’nın lider sanayi fuarında dünya pazarları ile buluşturacak.

Teknoloji yoğun ürünler üreten sektörlerin, küresel dış ticaretteki payı hızla artıyor. Türkiye de sürdürülebilir bir büyüme performansına ulaşmak ve ihracatta rekabetçi olmak adına, teknoloji yoğunluğu yüksek nitelikli ürünlerin üretim ve ihracatını arttırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde 6 salon ve 24 bin m2 büyüklüğündeki fuar alanında; 17 ülkeden 500 katılımcı ve 92 ülkeden 35 bin 728 ziyaretçi ağırlayan WIN EURASIA, Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusundaimalat sanayi ihracatının 210 milyar $’a yükselmesi ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinde ihracat payının %44,2’ye çıkarılmasına önemli katkı sağladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TİCARET GLOBAL AĞINA DAHİL OLMA FIRSATI

WIN EURASIA’nın her zaman odağına ihracatı alan ve endüstrinin geleceğine şekil veren bir fuar olduğuna dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Annika Klar, “WIN EURASIA, sahip olduğu öncü ve yenilikçi bakış açısı ile katılımcı ve ziyaretçilerine hem büyük bir vizyon kazandırıyor hem de dünyanın en büyük ticaret global ağına dahil olma fırsatı sunuyor. Bu yıl 7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuarımızda; 6 salon ve 27 bin m2 net alanda ‘Enerji, Elektrik & Elektronik Teknolojileri’, ‘Kaynak ve Robotik Kaynak Teknolojileri’, ‘Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi & İntralojistik Çözümleri’, ‘Endüstriyel Üretim Makinaları’ ve Endüstriyel ve Robotik Otomasyon & Akışkan Gücü Sistemleri’ sektörlerine dair ürün grupları yer alacak.” dedi.

İMALAT SANAYİNİ BİRARAYA GETİREN AVRASYADAKİ TEK FUAR

“Bu yıl mottomuzu ‘Endüstri Gelecekle Buluşuyor’ olarak belirledik. Çünkü, WIN EURASIA, imalat sanayimiz ve teknoloji tedarikçilerimizin tüm ihtiyaçlarına karşılık buldukları ve yeni nesil geleceğin teknolojilerini ilk kez deneyimleyebildikleri çok güçlü bir platform” diyerek sözlerine devam eden Klar, “İmalat sanayini Avrasya bölgesinde bir araya getiren tek fuarız. Hedefimiz, Türk imalat sanayini uluslararası pazarlarla buluşturarak rekabet gücünü ve ihracatını arttırmak. Uzun yıllardır üstlendiğimiz sektöre öncülük etme misyonumuz bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Öyle ki, WIN EURASIA’da partnerlerimizden, katılımcı ve ziyaretçilerimize geleceğin endüstrisini birlikte yaratıyoruz. “dedi.

Klar şöyle devam etti: “Fuarımızda; Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve Orta-Doğu bölgelerinden 500’ün üzerinde katılımcı firma yer alacak. Ayrıca tüm dünyadan 39.000’in üzerinde ziyaretçi/satın almacı bekliyoruz. Bu yıl da ticareti geliştirmek ve ihracatımızı arttırmak adına daha evvel Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) iş birliği ile başarı ile gerçekleştirdiğimiz Alım Heyeti Programını tekrarlamayı planlıyoruz. Ülkemize davet ettiğimiz kurum ve kuruluşların temsilcilerini, üretici ve ithalatçı firma yetkililerini Alım Heyeti Programı kapsamında fuarımızda ağırlayacağız. Sektörlerimize en verimli ticaret ortamını sunmak üzere VIP ve Anadolu’dan Organize Sanayi Bölgesi-OSB turlarımız olacak”.

WIN EURASIA İLE GELECEĞİN PARÇASI OLUN

Bölgenin en büyük ve en uzun soluklu endüstri fuarı WIN EURASIA, bu yıl çatısı altındaki tüm sektörlerin evrimleşmesinde kritik rol üstlenen ve dijitalizasyonun geleceği olan Endüstri 5.0 ile Robotik Otomasyon için gelecek 3 mega trend olan; Metaverse, Toplum 5.0 ve Hiper-Otomasyon’a odaklanacak. Teknoloji alanında sektöre yön veren öncü bir fuar olan WIN EURASIA bünyesinde düzenlenecek uluslararası nitelikli konferans ve seminerlerde, uzman isimler sektöre dair en yeni teknolojileri ve en güncel konuları gündeme taşıyacak. 5G Arena, Endüstri 5.0 TEMA Alanı, Robotik Konferansı, Paneller ve Keynote konuşmacılar gibi Özel Tema Alanları konsepti ile yerinde pazar araştırması, sektörel yenilikleri keşfetme, geleceğin parçası olma imkânı katılımcı ve ziyaretçilere sunulacak.

Endüstri oyuncuları WIN EURASIA’da özellikle nesnelerin interneti konusunda büyük sıçrama yaratacak 5G teknolojilerinin önlerinde açacağı yeni evrenle tanışırken, uzman danışmanlarla etkileşimde bulunarak, otomasyon ve dijitalleşmeyi birbirine bağlayan Endüstri 4.0’dan sonra insanlar ve makineler arasında iş birliği yapılmasını sağlayacak Endüstri 5.0 ve Dijital Fabrikalara odaklanacak.

WIN EURASIA İLE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İHRACAT PAYI BÜYÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat %31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise Eylül ayında %2,6 iken, Ekim ayında %3,9’a yükseldi. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise %2,9 olarak gerçekleşti.

(*) Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır.