Yeni Honda Jazz Hybrid e:HEV, haziran başında Türkiye'de satışa çıkacak

Honda ürün gamında e:HEV logosunu taşıyan ilk model olan Honda Jazz Hybrid e:HEV, 5 Haziran'da Türkiye'de satışa çıkacak.

Honda Türkiye, yeni Honda Jazz Hybrid e:HEV'e ilişkin çevrim içi bir basın toplantısı düzenledi.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, toplantıda yaptığı konuşmada, Honda'nın "Elektrikli Vizyon Stratejisi" kapsamında oluşturulan "e:Technology" markası altında e:HEV logosunu taşıyan ilk modelin Jazz olduğunu bildirdi.

Bir otomobil üreticisinin sorumluluğu olarak karbonsuz hedefine ulaşmak için Honda'nın elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araç çeşitliliğini artıracağını belirten Tsumura, şunları kaydetti:



"Son dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen 2020 yılında bayilerimizin doğru strateji ve iş birlikleri sonucunda tüm operasyonlarımızda büyüdüğümüzü ve pek çok gelişme kaydettiğimizi belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum. 2021, Honda'nın 'Honda'yla Gelecek' konsepti altında yeniliklere imza atacağı ve pazardaki konumunu daha da güçlendireceği bir yıl olacak diyebilirim. Bu kapsamda dijitalleşme çalışmalarını hızlandıracak, müşterilerimize kadar ulaşan tüm operasyonlarımızda yazılım ve donanımları revize edeceğiz. Bugün burada odak noktamız yeni Jazz olsa da bu model Honda için daha vizyoner bir geçiş sürecinin parçası. Bu geçişi destekleyen her yeni nesil elektrikli ürün, Honda e:Technology markası altında yer alacak. Jazz gibi hibrit ürünler, 'hibrit elektrikli' araçları ifade eden e:HEV ile adlandırılacak. Honda olarak hedefimiz, 2040 yılına kadar tüm araçlarımızın elektrikli ve türevi araçlardan oluşması."





- "Honda, Jpazara 2021 yılında da HR-V'nin hibrit modelini sunacak"





Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de Honda'nın mobilite, robotik ve enerji çözümlerini odak noktasına aldığını ve bu doğrultuda tüketiciler için katma değeri yüksek ürünler ürettiğinin belirterek, yeni Honda Jazz'ın bu yolda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk hibrit otomobili 2007 yılında Civic Hybrid modeli ile sunduklarını anımsatan Kılıçer, 2011 yılında da 2'nci hibrit modelleri Sport Hybrid CR-Z'yi müşterilerle tanıştırdıklarını aktardı.

Son olarak da 2019 yılında CR-V Hybrid'i ürün gamına eklediklerini belirten Kılıçer, "Hibrit teknolojisinde de sektöre öncü olan Honda, Jazz ile yeniden hedef yükselttiği pazara 2021 yılında da HR-V'nin hibrit modelini sunacak. 2021 yılında pazara sunacağımız Jazz ve HR-V hibrit modellerimiz ile 2022 yılında toplam hibrit otomobil satışımızı tüm satışlarımız içerisinde yüzde 15'e çıkartacağız." dedi.





- "Online satış projemizi hayata geçiriyoruz"





Bülent Kılıçer, bu yıl "Honda'yla Gelecek" konsepti kapsamında dijitalleşme alanında da önemli adımlar atacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Günlük hayatın bir parçası haline gelen dijital dönüşüm tüm sektörleri etkiliyor. Güncel verilere göre, 2021 yılının nisan ayı itibarıyla dünya genelinde 4,72 milyar internet kullanıcısı bulunuyor. 5G, bulut teknolojileri, yapay zeka gibi alanlarda yaşanan gelişmelere yönelik olarak büyük bir değişimin alt dalları olarak görülüyor. Otomotiv sektörü açısından bakılacak olursa, özellikle son bir yıl içerisinde uzaktan erişimin zorunlu hale gelmesiyle birçok marka, dijital dönüşüm konusunda çalışmalarını hızlandırdı. İçinde bulunulan dönemin gerektirmesi ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olacak tüm çözümleri hayata geçirmek için projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.



Yeni Jazz ve Jazz Crosstar modellerimiz için de bayilerimizde AR teknolojisini kullanarak akıllı telefonların kameraları aracılığıyla otomobillerin dışarıdan görünmeyen teknolojilerini üç boyutlu şekilde görme imkanı sunacağız. Buna ek olarak bir de müşterilerimizin evlerinden çıkmadan yeni Jazz modelini satın alabilmeleri için online satış projemizi hayata geçiriyoruz. Tüm bu satış süreçleri için özel olarak geliştirilen görüntülü görüşme sistemi, WhatsApp veya FaceTime gibi farklı bir uygulama kullanmadan, tamamen bilgi güvenliği içerisinde müşterilerimize uzaktan tanıtım fırsatı sunuyor."





- "Binek otomobil pazarının geçen yılın biraz üzerinde 650 binle kapanmasını öngörüyoruz"





Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, Türkiye binek otomobil pazarı yıl sonu tahminlerine ilişkin de, "2015 ve 2020 yıllarına göz atacak olursak özellikle 2015 ve takip eden 2 yıl pazar, 750 bin bandına oturmuştu. Sonraki 2 yıl ise yaşanan ekonomik problemler ve kur şokları nedeniyle ciddi şekilde daraldı. 2020 yılına geldiğimizde pandemi altında geçirilen bir yıl oldu ve açıkçası öngörülemeyecek bir sonuçla karşılaştık. Pazar, 2020'de bir önceki yıla göre neredeyse 2 kat artarak 610 bin olarak gerçekleşti. Honda olarak biz de geçen yılı 22 bin adetle kapattık. 2021 yılı tahminine baktığımızda ise Honda olarak binek otomobil pazarının geçen yılın biraz üzerinde 650 binle kapanmasını öngörmekteyiz. Bu pazar koşullarında hedefimiz ise yüzde 5 pazar payını korumak." ifadelerini kullandı.





- "Fabrikanın kapanacak olmasından dolayı hepimiz üzgünüz"





Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçer, Honda'nın Şekerpınar fabrikasındaki üretiminin daha önce açıklandığı gibi Eylül 2021'de sonlanacağını belirterek, Civic'in Tayland'dan gelecek olmasının yüzde 10'luk bir gümrük vergisi doğuracağını ancak kur ve talep durumu ve o zamanın şartlarına göre yeniden fiyat çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Fabrikanın kapanıyor olmasından dolay çok üzgün olduklarını dile getiren Kılıçer, "Maalesef üretime son verilmesi hem ekonomik anlamda negatif etki yapıyor, diğer taraftan oradaki çalışanlarımız için gerçekten çok üzülüyoruz." dedi.





- "City ve Accord için sürpriz olabilir"





Bülent Kılıçer, bir soru üzerine, "City'nin Türkiye'ye gelmesi söz konusu olabilir mi? Evet, böyle bir planımız var. İleriki dönemde bir sürprizimiz olabilir. Aynı durum Accord modeli için de geçerli. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim." dedi.

Kılıçer, Honda E'nin Türkiye'ye gelmesinin ise vergi teşvikleri ve talep konularına bağlı olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, "faydanın estetiği" anlamına gelen "Yoo no bi" felsefesi ile tasarlanan 4'üncü nesil Jazz, temel olarak günlük kullanıma uygun, aynı zamanda da rahatlık ve estetik sunan bir model olarak dikkati çekiyor. Bu tasarım anlayışı ile konfor ve kullanışlılığı bir arada sunan, işlevsel ve sade bir tasarımla donatılarak gündelik hayatı kolaylaştıran yeni Honda Jazz'da modelin bilinen ana hatları korunurken, modern çizgiler de aracı yeni görünüme kavuşturuyor.

Honda Jazz, 3 farklı sürüş modu arasında yer alan EV sürüş modunda iken şehir içi yolculuklarda üstün bir performans ve elektrikli sürüşe en yakın deneyimi sunuyor.

Honda’nın imzası haline gelen "sihirli koltuklar" ile sınıfında geniş bir bagaj hacmi sunan yeni Honda Jazz Hybrid, Avrupa'da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli olarak da öne çıkıyor. Ön orta hava yastığı ön yolcuların bir kaza sırasında birbirlerine çarpmalarını engelliyor. Yeni Honda Jazz'da standart olarak sunulan 10 adet hava yastığı da Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız alan modelin güvenirliliğini daha da artıyor. Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, wireless Apple CarPlay gibi özellikleri sınıfında standart olarak sunan tek model olan yeni Honda Jazz, çevre dostu emisyon değerleri ve yakıt ekonomisiyle de dikkati çekiyor.

e:HEV hibrit teknolojisi ile yenilenen Honda Jazz Executive 310 bin TL, Honda Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL'den satılacak.





