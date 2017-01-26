EKONOMİ:
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Yerli Oto Sil Baştan Mı?

Yerli otomobilde kafalar karışıyor.

Yerli Oto Sil Baştan Mı?

26 Ocak 2017 Perşembe 11:35

Dönemin Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın başlattığı yerli otomobil projesi, bakanın değişmesinden sonra adeta sil baştan yenileniyor. Daha önce hazırlanan tasarım ve içerik, dünya otomobil devlerinin tasarımlarını da yapan Murat Günak’la anlaşma yapıldığı için değiştirilerek farklı bir konsepte dönüş yapıldığı belirtiliyor. Yerli otomobili devletin yüzde 49 hissesine sahip olduğu bir konsorsiyumun üreteceği öğrenildi. Konsorsiyumda en az 3-4 firmanın yer alması bekleniyor..

Yerli marka otomobilde yeni iş modeli uygulaması yapılacak. Devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturulacak. Konsorsiyumda 3-4 firmanın yer alması bekleniyor. 

İLK ARAÇ SEDAN TAKSİ

Türk tasarımı ile taksi modeliyle başlayacak bir elektrikli otomobil üretiminin dizaynı için dünyaca ünlü isimlerle görüşmeler gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü Türk tasarımcılara ortak çalışma teklif edilmesi planlanıyor. Otomotiv sektöründen edinilen bilgilere göre, yerli otomobil için dünya otomobil devlerinin tasarımlarını yapan Murat Günak ismi ön plana çıkıyor. Aracın son hali daha önce tanıtımı yapılandan tasarım ve içerik olarak farklı olacak. İlk üretim modeli ise sedan.

Küresel bir marka oluşturmayı hedefleyen hükümet bu kapsamda özel sektörle kapsamlı bir yol haritası belirliyor. Edinilen bilgilere göre masada yerli otomobilin Türkiye’de tutmasının ardından öncelikli olarak komşu ve çevre ülkelere ihracatı bulunuyor. 

TEZİS  YAZILIMI OLACAK

Türkiye’nin sahip olduğu yeni teknolojiler ve yazılımlar yerli otomobile uygulanacak. Savunma sanayindeki ‘Tam Eş Zamanlı İşletim Sistemi’ denilen yazılım otomobile aktarılacak. Yerli otomobili üretecek babayiğitin belli olmasının ardından hedef 2020 yılından önce aracın seri üretimini başlatabilmek. Öncelikli olarak 30-40 araçlık bir filo hazırlanacak. Yakıt olarak yüzde 100 elektrikli olan modelin yanı sıra benzin-dizel yakıt seçeneği de bulunacak.

100 KM’DE 2 LİTRE BENZİN 

Yerli otomobilde benzinli olan jeneratörle elektrik üretilecek. Menzili artırılmış elektrikli otomobilde benzin yakılıp elektrik üretileceği için tüketim ekonomik olacak. 100 kilometrede 2 litre benzin tüketimi öngörülüyor. Aracın piyasaya çıkacak son dizaynı Mayıs 2018’de kamuoyuna tanıtılacak. Yerli otomobilde B, C ve D segmenti olacak. Makam aracı olarak da kullanılabilecek.
 

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