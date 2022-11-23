Yeşil Satranç bu kez Marmara’daki satranç severleri İZAYDAŞ ile Kocaeli’de buluşturdu





Çevre ve iklim değişikliğine karşı sanayi kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı'na uyumu yoluyla rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak için farkındalık yaratmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası'nın öncülüğünde düzenlenen ‘Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Satranç Turnuvaları’nın beşincisi, 19-20 Kasım tarihlerinde İZAYDAŞ’ın katkılarıyla, Kocaeli Fen Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen Yeşil Satranç - Yeşil Sanayi Buluşmaları İZAYDAŞ Satranç Turnuvası’na Kocaeli’nin yanı sıra 32 kişilik bir ekip Yalova’dan gelirken, Sakarya ve İstanbul’dan da satrançseverlerin yoğun ilgisi oldu. Yaklaşık 250 kişinin sporcunun katılım gösterdiği Yeşil Satranç Turnuvası’na bu kez Ankara, Mardin, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Balıkesir, Samsun hatta Van’dan satranç severler katılım gösterdi.

MUHAMMET SARAÇ: YEŞİL SATRANÇ İLE

DOĞANIN EN SADIK BEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç turnuvaya gönderdiği mesajda; çevreye olumsuz etkimizin sonucu olan iklim değişikliği konusunda henüz en kötüsünün yaşanmadığını ve geçen her dakikanın geri dönüşümü zorlaştırdığına dikkat çekerken, birey, şirket, kuruluş, ülke ve insanlık olarak hep birlikte harekete geçmenin önemi vurguladı. Muhammet Saraç, bu dönüşüme ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik olarak oluşturulan ‘Yeşil Satranç’ projesi ile doğanın en sadık bekçileri çocuklar ve gençlerin yanında olmaktan ve onlarla beraber hareket etmekten dolayı son derece mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

İLK 10’UN ÖDÜLLERİ MARMARA İLLERİNE DAĞITILDI

4 kategoride gerçekleştirilen ve 250’ye yakın satranç sporcusunun yarıştığı Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Buluşmaları İZAYDAŞ Satranç Turnuvası’nda, ilk 10’u Marmara Bölgesi illeri paylaştı. Açık kategoride 5 Kocaeli lisanslı satranç sporcusu yer alırken, 2 Yalova, 1 Samsun, 1 Tekirdağ ve 1 de Ankara lisanslı sporcu ödül almaya hak kazandı. Açık kategoride sırası ile ilk 3’e giren Ank Abdullah Mert, Erdil Erberk Basri ve Süel Turgut’a kupa ödüllerini İZAYDAŞ AŞ. İşletme Müdürü Şahan Dede verirken, satranç takımı ödüllerini ise İZAYDAŞ AŞ. Teknik Hizmetler Müdürü Tahsin Macit verdi. İlk 10’a giren sırası ile diğer sporcular Muhammet Ali Yurtseven, Kerim Baturay Alta, Abdullah Efe Anık, Mahmut Yüksel, Tuna Kayra Döndü, Mehmet Aşkın Taşan ve Kerem Genç’e madalyalarını ise, Kere Genç’in de babası olan, satranç sporuna ve Yeşil Satranç’a her zaman destek veren velilerimizden Cengiz Genç verdi.

14 yaş ve altı kategorisinde ise Kocaeli’den 5 ve Yalova’dan 5 sporcu ödül almaya hak kazandılar. 14 yaş ve altı kategorisinde sırası ile ilk 3’e giren Yunus Emre Artal, Eymen Düzgün ve Güray Kağan Tiryaki’ye Yalova’dan turnuvaya katılım için otobüs ile gelen Altınkale Satranç Kulübü’nün de Kurucusu olan Erkan Taş verirken, satranç takımı ödüllerini ise Turnuva Başhakemi Meltem Karadağ takdim etti. İlk 10’a giren diğer sporcular İpek Doğan, Uygar Efe Akbelen, Emir Karataş, Elif Sena Karaaslan, Görkem Manav, Funda Karaalioğlu ve Efe Emir Yıldırım’a madalyalarını turnuvada 3 sporcusunu bekleyen vefakar yeşil satranç velilerinden Gamze Manav verdi.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

10 yaş ve altı kategorisinde Kocaeli’den yine 5 sporcu yer alırken 2 İstanbul, 1 Sakarya, 1 Yalova ve 1 Tekirdağlı lisanslı sporcu ödül aldı. 10 yaş ve altı kategorisinde sırası ile ilk 3’e giren Edval Ülgen, Poyraz Becerik, Kuzey Alp Ayyıldız’a kupalarını TSF Kocaeli ile Temsilcisi Ahmet Açıkgöz verirken, Ayeser Levent Akbay, Melis Duru Kayğun, Tuğra Ünal, SinegülAliyeva, Hamdi Eymen İpek, Elif Ada Kalay ve Ömer Köseoğlu’na madalyalarını Yeşil Satranç Kurucu Koordinatörü ve sporculardan Ayeser Levent Akbay’ın da annesi Belma Özgen Akbay takdim etti.

En küçük kategori olan 8 yaş ve altı kategorisinde de yine Kocaeli’den 5 lisanslı sporcu, İstanbul’dan 3, Yalova’dan 1 ve İzmir’den de 1 lisanslı sporcu yer aldı. En küçüklerin kategorisinde sırası ile ilk 3’e giren Ata Peray, Çınar Bektaş ve Aras Kutlar’a kupalarını İzmir’den katılan kategorinin 1.’si olan sporcunun annesi , ödüllerini ise Turnuva Başhakem Yardımcısı Halil Kiren sundu. İlk 10’a giren sporcular ise; Alp Gürbüz, Tuna Efe Çelikel, Deniz Özyıldız, Mehmet Emir Alim, Efe Mutlu, Uras Ceylan ve Deniz Ege Duran’a madalyalarını, kendi sporcularının da arasında bulunduğu D4 Satranç Kulübü Kurucusu ve Antrenörü Alper Olcayöz verdi.

SİNAN MERAL: BÖYLE BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA

EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYDUK

Her zaman satranç ve benzeri zeka sporlarına büyük önem verdiklerini belirten Kocaeli Fen Lisesi Müdürü Sinan Meral, Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde ve İZAYDAŞ işbirliği ile Yeşil Satranç tarafından düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Satranç sporunun diğer bir çok spordan zeka gücü olarak ayrıldığını söyleyen Sinan Meral konuşmasını Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözleri ile tamamladı.

15 GÜN SONRA YİNE ‘YEŞİL SATRANÇ’

Turnuvanın 10 yaş ve altı kategorisinin madalyalarını veren Yeşil Satranç Projesi Kurucu Ortağı Belma Özgen Akbay, yeşil sanayi buluşmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek bir sonraki Yeşil Satranç turnuvasının ise 3-4 Aralık 2022 tarihlerinde, yine Kocaeli Sanayi Odası üyesi olan HKTM -Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi işbirliği ile yapacaklarının müjdesini verdi. Belma Özgen Akbay, satranç severlere diğer tüm detaylar için sosyal medya hesapları @yesilsatranc hesabını takip etmelerini önerdi.