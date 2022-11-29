Yıldız Entegre‘ye Felis’ten 3 Ödül

PAZARLAMA ŞİRKETİ OLMADA ÖNEMLİ BİR ADIM
Felis Ödülleri gibi önemli bir organizasyon tarafından üç ödüle layık görülmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Yıldız Entegre Pazarlamadan Sorumlu GMY Melike Alkan, “Bu başarı sadece bir reklamın ödül alması ile ilgili değildir. Bu başarı, B2b bir iş modeline sahip Yıldız Entegre’mizin b2b & b2c iş modeline geçmesi, reklam iletişim çalışmalarına yeni başlaması ve yıllardır reklam veren, yüksek bilinirliğe sahip 10’larca öncü marka arasından sıyrılıp 3 ödül alması ile ilgilidir. Bu değerli ödüller üretimin yanı sıra aynı zamanda Yıldız Entegre olarak bir pazarlama şirketi olma yolculuğumuzda da önemli bir adım” dedi.