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Yıldız Entegre‘ye Felis’ten 3 Ödül

İnovasyon, tasarım gücü ve ürünleriyle fark yaratan, marka ve pazarlama yatırımları ile hem kendinin hem de sektörün gelişimine hizmet eden, Parke, kapı, levha ve panel üreticisi Yıldız Entegre, bu doğrultuda hayata geçirdiği kampanyalar ile 17. Felis Ödülleri kapsamında üç farklı dalda ödül kazandı. Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde yer alan firma, “Kapının İyisi Varidor” kampanyası ile Curious Felis Yaratıcı Strateji bölümünde “Hikâyeyi Sıfırdan Yazanlar” kategorisinde altın ödül kazandı. Firma, aynı kampanya ile Curious Felis Dönüştüren Pazarlama Stratejisi Bölümü’nde En İyi Vaka Yazımı Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Rafineri Reklam Ajansı da Curious Felis Yaratıcı Strateji bölümünde “Hikâyeyi sıfırdan yazanlar-ürün” kategorisinde Yıldız Entegre için hayata geçirdiği “Kapının İyisi Variodor” projesi ile bronz ödüle layık görüldü.

Yıldız Entegre‘ye Felis'ten 3 Ödül

29 Kasım 2022 Salı 10:56

PAZARLAMA ŞİRKETİ OLMADA ÖNEMLİ BİR ADIM

Felis Ödülleri gibi önemli bir organizasyon tarafından üç ödüle layık görülmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Yıldız Entegre Pazarlamadan Sorumlu GMY Melike Alkan, “Bu başarı sadece bir reklamın ödül alması ile ilgili değildir. Bu başarı, B2b bir iş modeline sahip Yıldız Entegre’mizin b2b & b2c iş modeline geçmesi, reklam iletişim çalışmalarına yeni başlaması ve yıllardır reklam veren, yüksek bilinirliğe sahip 10’larca öncü marka arasından sıyrılıp 3 ödül alması ile ilgilidir. Bu değerli ödüller üretimin yanı sıra aynı zamanda Yıldız Entegre olarak bir pazarlama şirketi olma yolculuğumuzda da önemli bir adım” dedi.

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Anahtar Kelimeler
Yıldız EntegreGebzeKocaeli
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