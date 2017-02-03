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Yüz binlerce esnafa müjde!

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Sıfır faizli KOSGEB kredisi'nden gerekli şartları taşıyan esnaf yararlanacağını söyledi.

Yüz binlerce esnafa müjde!

03 Şubat 2017 Cuma 22:36

 19 Aralık 2016 tarihinde biten ve 15 bin kişiye verilebilen sıfır faizli KOSGEB kredilerinin, Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı ile başvuruda bulunan 230 bin kişiye daha ödenmesine çok kısa bir sürede başlanacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gerekli şartları taşıyan tüm esnafımız bu kredilerden yararlanacak” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, sıfır faizli KOSGEB kredi ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Esnafın ihtiyacı olan işletme sermayesini destekleyecek en önemli ve etkili finansman kaynağı olan KOSGEB kredisinden 230 bin esnafın daha yararlanacağını vurgulayan Palandöken, "230 bin esnaf, sıfır faizli ve ilk yıl ödemesiz 50 bin TL'lik krediyi kullanabilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmayacak. Sonraki dönemde üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ayda geri ödenecek. Bu kaynak esnafımıza nefes aldıracağı gibi piyasaların da canlanmasını sağlayacaktır" diye konuştu.
 
"KREDİ GARANTİ FONU DESTEK VERECEK"
 
Sıfır faizli kredide KOSGEB'in Kredi Garanti Fonu ile protokol imzalayarak işbirliği yapacağını ifade eden Palandöken, "Teminat sorunu yaşayan esnaf için Kredi Garanti Fonu da destek verecek. Teminat sorunu olmayan esnafa ödemeler en kısa sürede başlayacak. Teminat sıkıntısı olanlar ise KGF'ye başvuruda bulunarak bu sorununu çözecek. Bu şekilde 230 bin esnafımızın tamamı KOSGEB'in bu finansmanına erişmiş olacak" şeklinde konuştu

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Yüz Binlerce Esnafa Müjde!
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