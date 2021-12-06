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Yüzde 50 hibeli fidan desteği başvuruları başladı

Büyükşehir, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteği sağlayacak

Yüzde 50 hibeli fidan desteği başvuruları başladı

06 Aralık 2021 Pazartesi 11:02

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla başlattığı, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteği verecek. 


KIRSAL KALKINMAYA TAM DESTEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, büyük önem verdiği kırsal kalkınma hamleleriyle çiftçilere her zaman destek vererek, onların yanında olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, Kocaeli genelinde yürütülen, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı chandler ceviz ve Trabzon hurması fidanı desteği sağlayacak.


BAŞVURUDA SON GÜN 10 ARALIK CUMA 

Fidan desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesiyle müracaat etmeleri yeterli olacak. Kandıra ilçesindeki çiftçilerin belgeleriyle birlikte Kandıra Ziraat Odası’na, diğer ilçelerdeki çiftçilerin ise İzmit ilçesi fuar içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne, 10 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Belgelerle birlikte, en az 1 dekar ve üzeri tarım arazisine sahip olan çiftçiler destekten yararlanabilecek.


220 BİN FİDAN DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesince, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin ceviz ile armut, asma, ayva, elma, erik, indir, kestane, kiraz, kivi, mandalina, nar, şeftali, Trabzon hurması, vişne ve zeytin gibi farklı meyve türlerinden 20 bin fidan desteği verildi. Çiftçilere alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, modern meyve bahçesi tesis etmek amacıyla da meyve bahçesi yapım malzemesi desteği sağlandı. Ayrıca 3 bin çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği verildi.


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