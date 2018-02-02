Zeytinoğlu dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ocak ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ocak ayında ihracatımız yüzde 10.8 artarak 12.5 milyar dolar, ithalatımız 38.1 artarak 21.5 milyar dolar oldu. On iki aylık ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 9.7 oranında artış ile 158.3 milyar dolar oldu. İhracattaki artışlar üretim artışlarının işareti olduğundan memnuniyet verici buluyoruz ve önümüzdeki dönem dış ticaretimizdeki bu olumlu performansın devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu yüzde 108.5 artan dış ticaret açığına dikkat çekerek, “Ocak’ta yüzde 108.5 artarak 9 milyar dolara yükselen dış ticaret açığımız endişe verici boyuta ulaştı. İthalatın 2013 yılından bu yana en yüksek ocak ayı gerçekleşmesi olduğunu görüyoruz. İthalat artışındaki bu hızlanmada, altın ithalatı ve petrol fiyatlarındaki artış etkili. Yükselen ithalat ile artan dış ticaret açığımız cari açığımızı da etkileyecek. Burada tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülkenin yine Almanya olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Ocak ayında Almanya ile ihracatımız geçen yılın yüzde 20 üzerine çıktı. Bununla birlikte İngiltere, İtalya ve ABD ile ihracatımızdaki artışları da olumlu buluyoruz.” dedi.