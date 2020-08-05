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EKONOMİ:
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Zeytinoğlu ekonomiyi değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, baz etkisiyle TÜFE'de gerilemenin gelecek ay da devam edeceğini düşündüklerini bildirdi. Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon ve Ticaret Bakanlığı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Zeytinoğlu ekonomiyi değerlendirdi

05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:04

Zeytinoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki ay baz etkisiyle TÜFE’de gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz. Temmuzda ÜFE aylık yüzde 1,02 artışla yüzde 8,33’e yükseldi. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik maliyetleri artırdığı için üretici fiyatlarını yukarı çekiyor. Buna ilave olarak baz etkisi ile ÜFE’nin bir sonraki ay da yükselmeye devam edebileceğini bekliyoruz.”Ticaret Bakanlığınca açıklanan temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, ihracatın 15 milyar doları aşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İHRACAT BEKLENEN SEVİYELERDE DEĞİL
Zeytinoğlu, şunları kaydetti: "İhracat yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat yüzde 7,7 azalarak 17 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kurban Bayramının temmuz ayı ihracatımıza önemli bir etkisi olmadı. 15 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat, yılın başından bu yana gerçekleşen en yüksek seviye ve haziran ayının da yüzde 11,5 üzerinde. Ağustos ihracatının ise geçen yılın yaklaşık yüzde 10 üzerinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Zira geçen yıl Kurban Bayramı ağustos ayında olduğu için bu yıl beş günlük bir kazancımız var.” İhracat performansıyla temmuz ayı İmalat Sanayi PMI endeksinin 56,9 ile son 9 buçuk yılın en yüksek verisine ulaştığına işaret eden Zeytinoğlu, açıklamasında “Bugün açıklanan PMI verisinde, Türkiye’de 10 sektörün beşinde yeni ihracat siparişlerinde gerileme olduğunu görüyoruz. Bu da bize ihracatın önümüzdeki aylarda beklediğimiz seviyelere ulaşamayacağımıza işaret ediyor.” ifadelerine yer verdi.

İHRACATTA NORMALE DÖNEMEDİK
Vergi artışlarına rağmen tüketim malları ithalatının yüzde 10,3 artmasına da dikkati çeken Zeytinoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre yatırım malı ve hammadde ithalatı gerilerken, vergi artışlarına rağmen tüketim malı ithalatı yüzde 10,3 artmış. Buradan ilave gümrük vergilerinin ithalatı önemli ölçüde etkilemediğini söyleyebiliriz. Sektörlere baktığımızda, otomotiv sektörünün ihracatta hala ilk sırada yer aldığını ancak performansın normal seviyenin altında olduğunu görüyoruz. Sektörün normal seviyesine erişmesiyle ihracat rakamlarımız daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Tabi burada en büyük ticari partnerimiz Avrupa’nın toparlanma hızı da bizi etkiliyor. AB ülkeleriyle ihracatımızda hala normal seviyelere dönemedik. ABD ile olan ihracatımızda ise son yedi aydır kesintisiz artış dikkat çekici. Biliyorsunuz ABD ile 100 milyar dolarlık ortak ticaret hedefimiz var. Bu hedefin yakalanması için ABD’nin ülkemizde yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece ABD hem Türkiye pazarına ve hem de Ortadoğu pazarına kolaylıkla ulaşabilir."



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