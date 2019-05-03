Zeytinoğlu Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi

Enerji maliyetlerindeki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin ilk etkilerinin ÜFE’de görüldüğünü belirterek, ÜFE’deki yüksek seviyelerin önümüzdeki dönem TÜFE’yi yukarı çekme eğiliminde olabileceğini söyledi.



KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Enerji maliyetleri ve artan döviz kurlarının maliyet kaynaklı enflasyonu uyardığını ve bunun ÜFE’ye hızlı bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Üretici fiyatlarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 59.21 ile ham petrol ve doğalgazda olurken, elektrik, gaz ve iklimlendirmedeki yüzde 57.87 artış dikkat çekiyor. Ana sanayi gruplarında ise enerjide aylık yüzde 5.29, yıllık yüzde 47.55 artış gerçekleşti. Girdi fiyatlarındaki bu artışlar maalesef üretim maliyetlerini yukarı itiyor. Önümüzdeki aylarda maliyet artışlarının fiyatlara da yansıyabileceğini düşünüyoruz.” dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre; nisanda aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19.50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 30.12 oldu.