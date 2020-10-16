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EKONOMİ:
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Zeytinoğlu, Eylül Ayı Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Eylül ayında bütçe gelirleri 78.9 milyar TL, bütçe giderleri 108.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerdeki artış yüzde 25.1 olurken, giderlerde yüzde 34.4 artış oldu. Eylül ayında bütçe 29.6 milyar TL açık verdi. Dolaylı vergilerde artış olmasına rağmen, bilhassa pandemi etkilerinin azaltılmasına yönelik teşviklerle giderler daha hızlı arttığı için bu açık verildi. Koronavirüs salgınının etkileri azaldıkça, giderler kaleminde de azalmalar olmasını bekliyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, Eylül Ayı Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

16 Ekim 2020 Cuma 09:52

Zeytinoğlu, gelir ve gider alt kalemlerine ilişkin, “Eylül ayında bütçe giderlerinde en yüksek artışın yüzde 37.8 ile cari transferler kaleminde olduğunu görüyoruz. Gelirler tarafında ise en fazla katkı eylülde de yüzde 29.9 artış ile vergi gelirlerinden geldi. İthalatın artması ile ithalden alınan KDV’nin yüzde 57.1 oranında arttığını görüyoruz. ÖTV gelirlerinde yüzde 30’luk artış var. ÖTV’nin alt kalemlerine baktığımızda, eylül ayında artan otomotiv satışlarının etkisiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirinin yüzde 320.5 arttığını görüyoruz. Hanehalkı harcamalarındaki artış ile dahilde alınan KDV’de yüzde 33.6 artış olduğunu görüyoruz.” dedi. 

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