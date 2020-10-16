Zeytinoğlu, Eylül Ayı Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Eylül ayında bütçe gelirleri 78.9 milyar TL, bütçe giderleri 108.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerdeki artış yüzde 25.1 olurken, giderlerde yüzde 34.4 artış oldu. Eylül ayında bütçe 29.6 milyar TL açık verdi. Dolaylı vergilerde artış olmasına rağmen, bilhassa pandemi etkilerinin azaltılmasına yönelik teşviklerle giderler daha hızlı arttığı için bu açık verildi. Koronavirüs salgınının etkileri azaldıkça, giderler kaleminde de azalmalar olmasını bekliyoruz.” dedi.