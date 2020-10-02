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EKONOMİ:
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Zeytinoğlu ‘eylül ayı dış ticaret’ rakamlarını değerlendirdi

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, eylül ayında ihracatın 16 milyar doları aşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Beklentimiz önümüzdeki aylarda, aylık bazda 17 milyar dolar ihracat görmek.” dedi.

Zeytinoğlu ‘eylül ayı dış ticaret' rakamlarını değerlendirdi

02 Ekim 2020 Cuma 15:35

Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Eylül ayında birçok öncü göstergede pandemi öncesi potansiyelin yakalanarak, daha olumlu rakamlar göreceğimizi bekliyorduk. Nitekim eylül ayı ihracatı yüzde 4.8 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, hem en yüksek eylül ayı gerçekleşmesi hem yılın başından bu yana gerçekleşen en yüksek seviye. Ayrıca, ağustos ayının da yüzde 28.5 üzerinde. İhracattaki bu performansı çok olumlu değerlendiriyoruz. Üçüncü çeyrekte büyüme adına olumlu veriler geleceğini düşünüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, geçen yılın aynı ayında 1.09 olan Euro/Dolar paritesinin bu yıl 1.1 8 olmasının da ihracatı olumlu desteklediğini söyledi.

 

Zeytinoğlu, “En fazla ihracat yaptığımız ülke olan Almanya ile ihracatımız eylül ayında geçen yılın yüzde 10.5 üzerinde gerçekleşti. Avrupa’daki açılmayla ihracat rakamlarımız daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. ABD ile ihracatımız ise yüzde 23.7 artış gösterdi. İlk dokuz aylık döneme baktığımızda ABD’ye ihracatımızın yüzde 10.1 arttığını görüyoruz. Bu gelişmelerle, ABD geçen yıl ihracatımızda 6. sıradayken, bu yıl 3. sıraya yükseldi. Bunu, ABD ile konulan ticaret hedefine yönelik olumlu gelişme olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

 

Eylül ayı ithalatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Eylül ayında ithalat yüzde 23.3 artışla 20 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat artışı otomotiv ve altın ithalatından kaynaklanıyor. Altın ithalatı geçen yılın aynı döneminin 3 katı, otomotiv ithalatı da 2 katına yükseldi.” dedi. Zeytinoğlu, “İthalat alt kalemlerine baktığımızda, yatırım malları ithalatının yüzde 46.6, ara mallar (hammadde) ithalatının yüzde 19.7 artmasını yatırımlar ve üretim artışları açısından olumlu değerlendiriyoruz. Tüketim malları ithalatında da yüzde 22.9 artış olduğunu görüyoruz.” dedi.

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