Zeytinoğlu İşsizlik Oranını Değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ve mart ayında yüzde 14.1 olarak gerçekleşen işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Mart ayında işsizlik oranı geçen yılın 4 puan üzerinde gerçekleşti. Şubat ayına göre ise 0.6 puan geriledi. Sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranları ve ihracat rakamlarındaki mart ayı yükselişinin işsizlik üzerine yansıdığını ve işsizlik oranının aylık bazda gerilediğini görüyoruz.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu işsizlik oranının önümüzdeki aylarda mevsimsel etkilerle aylık olarak gerilemeye devam edeceğini belirterek “Önümüzdeki dönem mevsimsel etkilerle de aylık bazda gerilemenin devam edebileceğini tahmin ediyoruz. Ancak ekonomideki yavaşlamadan dolayı bu gerilemenin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Zira işsiz sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu görüyoruz.” dedi.