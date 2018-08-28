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EKONOMİ:
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Zeytinoğlu Kapasite Oranlarını Değerlendirdi

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ağustos ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 77.8 ile geçen yıla göre 1 puan gerilerken, geçen aya göre 0.7 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 71.1 ile geçen yıla göre 0.6 puan, geçen aya göre 0.4 puan geriledi.

Zeytinoğlu Kapasite Oranlarını Değerlendirdi

28 Ağustos 2018 Salı 11:31

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KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, kapasite kullanım oranlarındaki gerilemenin geçici olmasını temenni ederek, “Firmalarımız, ağustos ayında döviz kurlarındaki artış nedeniyle ithale dayalı iç pazarda daralma olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv sanayindeki periyodik bakım ve toplu izin dönemlerinin olmasının da kapasite kullanım oranlarının daha yüksek çıkmasını etkilediğini düşünüyoruz.” dedi.

 

Zeytinoğlu, Türkiye geneline paralel Kocaeli’de de metal, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının ortalamanın üzerinde olduğunu belirtti.

 

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 23’ü, eylül ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 60’ı ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 17’si azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 19’u dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 64’ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 17’i ise azaldığını ifade etmişlerdir.” dedi.

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