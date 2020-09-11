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EKONOMİ:
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Zeytinoğlu temmuz ayı ödemeler dengesini değerlendirdi

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında cari denge 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi. Temmuz ayındaki bu açığın temelinde turizm gelirlerinin azalıyor olması var. Hizmet gelirleri geçen yıl temmuz ayında 4 milyar 905 milyon dolar katkı sağlarken, bu yıl katkısı sadece 288 milyon dolar oldu. Bu gelişmeyle birlikte yıllık cari açık da 14 milyar 941 milyon dolara yükseldi.” dedi.

Zeytinoğlu temmuz ayı ödemeler dengesini değerlendirdi

11 Eylül 2020 Cuma 15:01

Cari açıktaki yükselişin devam edebileceğini söyleyen Zeytinoğlu, “Covid-19 sebebiyle bu yıl hizmet gelirlerinin katkısının çok sınırlı olduğunu biliyoruz. Ağustos ayında turizm gelirlerinde bir artış olacaktır ancak geçen yılın seviyesini yakalamamız sözkonusu olmadığından cari açıktaki yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte ağustosta dış ticaret açığının geçen yıla göre artmış olması da cari açığın yükselmesine neden olacak bir diğer etken.” dedi. Finans hesabına ilişkin açıklama yapan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında doğrudan yatırımlardaki net girişler 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında ise son dört aydır çıkış olurken temmuzda 254 milyon dolar net giriş olduğunu görüyoruz. Ocak temmuz dönemine baktığımızda ise doğrudan yatırımlarda 2 milyar 154 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında 12 milyar 453 milyon dolar net çıkış olduğunu görüyoruz.” dedi.

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