Zeytinoğlu temmuz ayı sanayi üretimini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretimindeki yıllık yüzde 4.4’lük artışı çok olumlu bulduklarını söyleyerek, “Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık yüzde 8.4, yıllık yüzde 4.4 arttı. Aylık bazda gerçekleşen yüzde 8.4’lük artış Covid-19 etkisiyle taban seviyeden gelen büyümeyi gösterdiği için, aylık artıştan ziyade, yıllık gerçekleşen yüzde 4.4’lük artışı çok değerli buluyoruz. Temmuz ayı, Avrupa’nın büyük kısmının duruşta olduğu bir ay olduğu için AB’ye ihracat yapan firmalarımızın temmuzda duruşta olmasına rağmen imalat sanayindeki yıllık yüzde 5.1’lik artışı çok değerli buluyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, “Avrupa ekonomisindeki toparlanma bize göre çok daha yavaş gerçekleşiyor ve toparlanma hızı bizi de etkiliyor. Kapasite kullanım oranlarında da benzer bir durum sözkonusu. Geçen yılın yüzde 5 civarı gerisindeyiz. Ancak ağustosun ikinci yarısı ve eylül ayından itibaren hem sanayi üretiminde hem kapasite kullanım oranlarında geçmiş yılların potansiyelini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yüzde 9.9 küçülmesinin, üçüncü çeyrekte sanayinin de katkısıyla telafi edileceğini söyledi.

Zeytinoğlu, “Temmuz ayında sermaye malı üretimindeki yıllık artışın yüzde 1.5 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu oran bizim için önemli. Zira geleceğe yönelik büyümenin ön işaretini veriyor.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından "ödemeler dengesinde bozulma, bütçe açığındaki artış, kurumların bağımsızlığına yönelik endişeler ve tırmanan jeopolitik riskler" gerekçe gösterilerek, Türkiye’nin kredi notunu “B1”den “B2”ye düşürmesi ve görünümü “negatif” olarak teyit etme kararına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Zeytinoğlu değerlendirmesinde, “Pandemi sebebiyle, hayata geçirilen teşviklerle bir çok ülkenin olduğu gibi ülkemizin de bütçe açığı/ GSYH oranında yükseliş olduğunu biliyoruz. Türkiye için alınan B2 negatif kararı ile, ülkemiz “yatırım yapılabilir” seviyenin 5 kademe altına inmiş oldu. Diğer taraftan son durumda indirildiğimiz B2 kredi notu seviyesinde olan diğer ülkelerin, ülkemize kıyasla ekonomilerinin daha küçük olduğunu da biliyoruz. Kredi notumuzun indirilmesinin piyasaya etkisi sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz.” dedi.