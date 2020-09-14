Zeytinoğlu temmuz ayı sanayi üretimini değerlendirdi

Zeytinoğlu, “Avrupa ekonomisindeki toparlanma bize göre çok daha yavaş gerçekleşiyor ve toparlanma hızı bizi de etkiliyor. Kapasite kullanım oranlarında da benzer bir durum sözkonusu. Geçen yılın yüzde 5 civarı gerisindeyiz. Ancak ağustosun ikinci yarısı ve eylül ayından itibaren hem sanayi üretiminde hem kapasite kullanım oranlarında geçmiş yılların potansiyelini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yüzde 9.9 küçülmesinin, üçüncü çeyrekte sanayinin de katkısıyla telafi edileceğini söyledi.
Zeytinoğlu, “Temmuz ayında sermaye malı üretimindeki yıllık artışın yüzde 1.5 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu oran bizim için önemli. Zira geleceğe yönelik büyümenin ön işaretini veriyor.” dedi.
KSO Başkanı Zeytinoğlu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından "ödemeler dengesinde bozulma, bütçe açığındaki artış, kurumların bağımsızlığına yönelik endişeler ve tırmanan jeopolitik riskler" gerekçe gösterilerek, Türkiye’nin kredi notunu “B1”den “B2”ye düşürmesi ve görünümü “negatif” olarak teyit etme kararına ilişkin de değerlendirmede bulundu.
Zeytinoğlu değerlendirmesinde, “Pandemi sebebiyle, hayata geçirilen teşviklerle bir çok ülkenin olduğu gibi ülkemizin de bütçe açığı/ GSYH oranında yükseliş olduğunu biliyoruz. Türkiye için alınan B2 negatif kararı ile, ülkemiz “yatırım yapılabilir” seviyenin 5 kademe altına inmiş oldu. Diğer taraftan son durumda indirildiğimiz B2 kredi notu seviyesinde olan diğer ülkelerin, ülkemize kıyasla ekonomilerinin daha küçük olduğunu da biliyoruz. Kredi notumuzun indirilmesinin piyasaya etkisi sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz.” dedi.