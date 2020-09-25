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EKONOMİ:
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Zeytinoğlu, Türkiye ve Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi

T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre eylül ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 74.6 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.7 puan gerilerken, geçen aya göre 1.3 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 69.6 ile geçen yıla göre 0.9 puan gerilerken, geçen aya göre 1.1 puan arttı.

Zeytinoğlu, Türkiye ve Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi

25 Eylül 2020 Cuma 12:07


KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, kapasite kullanım oranlarında aylık bazdaki artışların eylülde de devam ettiğini söyleyerek, “Kapasite kullanım oranlarında, hem Türkiye geneli hem Kocaeli’de aylık bazda mayıs ayında başlayan toparlanmanın eylülde de devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Aylık bazdaki artışlar Türkiye genelinde 1.3 puan, ilimizde ise 1.1 puan oldu.” dedi.

 

“Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 45’i kapasite kullanımlarının geçen aya göre arttığını bildirdi ve eylülde duruşta olduğunu söyleyen firma sayısı sadece 3.” diyen Zeytinoğlu, Kocaeli kapasite kullanımlarındaki aylık artışta otomotiv sektörünün etkisine değinerek, “İlimizde gerçekleşen bu artışta ihracatımızın da yarısını gerçekleştirdiğimiz otomotiv sektöründeki duruşların eylül ayında sona ermesinin etkisi olduğunu görüyoruz. Eylül ayında otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı yüzde 76.5 seviyesine yükseldi. Bunun yanında kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde de kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti.” dedi.

 

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, “Eylül ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 22’si ekim ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 16’sı siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 62’sinde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.  Ankete katılan firmaların yüzde 19’u dış siparişlerinin ekimde ayında arttığını belirtirken, yüzde 17’si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 64’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.” dedi.

 

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