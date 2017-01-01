Zorunlu deprem sigortasına zam geldi

Zorunlu deprem sigortası kapsamında 5 bölge için belirlenen asgari prim tutarı ile bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarına zam geldi.

Hazine Müsteşarlığının

Tarife ve Talimat Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, zorunlu feprem sigortası kapsamında 5 bölge için belirlenen asgari prim tutarı her bir bölge için 5'er lira artırılırken, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 160 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

ALT SINIRLAR

Yeni yılda, sigortaya konu asgari prim tutarı 1'inci bölgeden 5'inci bölgeye sırayla 75, 65, 55, 45 ve 35 liradan az olamayacak. Söz konusu prim tutarı 2016 yılında her bir bölge için 5 lira daha düşük olarak belirlenmişti.

İNDİRİM DURUMLARI

Bina veya site yönetimi tarafından konutların tamamının sigortalanması durumunda yüzde 20 indirim uygulanacak.

Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden 1'inci, 2'nci ve 3'üncü yenilemelerde yüzde 10, 3'üncü yenileme sonrasındakilerde yüzde 20 indirim yapılacak.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 160 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi. Sigortalanan bir meskenin sigorta bedeli azami teminat tutarını aşamayacak.



METREKARE BEDELLERİ

Bu arada, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de artırıldı. Bu kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel 750 liradan 800 liraya, yığma kagir yapılar için 540 liradan 575 liraya, diğer yapılar için ise 275 liradan 295 liraya çıkartıldı.

Tebliğin, bina veya site yönetimi tarafından konutların tamamının sigortalanması durumunda yapılacak yüzde 20 indirim oranına ilişkin kararın 1 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Diğer maddeler ise yürürlüğe girdi.