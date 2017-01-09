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ASANSÖR SANAYİNİN GLOBAL TİCARET MERKEZİ CNR EXPO

Son yıllarda AR-GE ve inovasyona ağırlık veren, üretim teknolojisini geliştirerek yatırımlarına hız kazandıran asansör sanayi, Avrasya'nın en büyük ve modern salonlarına sahip, ulaşımı en kolay fuar merkezi CNR Expo'nun düzenlediği Avrasya Asansör Fuarı'nda buluşuyor.

ASANSÖR SANAYİNİN GLOBAL TİCARET MERKEZİ CNR EXPO

09 Ocak 2017 Pazartesi 13:27


 
Hayata geçirdiği fuar organizasyonları ile katılımcı firmaların ihracat oranlarının artırılmasında büyük pay sahibi olan CNR Expo, birçok ülke başkentine 3 saatlik uçuş mesafesinde. Avrasya Asansör Fuarı'nın; Uluslararası Atatürk Havaalanı'na yürüme mesafesinde bulunan, tüm kara yollarından ulaşımı kolay olan, deniz otobüsü, metro ve Metrobüs ile fuar alanı kapısına gelinebilen, bulunduğu lokasyon gereği çevredeki konaklama ve ağırlama imkanları sınırsız olan CNR Expo'da düzenlenmesi de uluslararası ilginin ve katılımın artmasında önemli rol oynuyor.
 
Aralarında Ark Asansör, Asır Asansör, Tabled Asansör ve Omar Lift'in de bulunduğu asansör sektörünün daha geniş kitlelerle buluşması, bölgesel ticaretini ve ihracat hacmini artırması için düzenlenen Avrasya Asansör Fuarı, 22 - 25 Mart 2017 tarihinde CNR EXPO Yeşilköy'de düzenlenecek.
 
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