EMLAKÇI KANUNU ÇIKIYOR

KEMDER Başkanı Alpay Hacıoğlu dernek binasında yaptığı açıklamada faaliyetleri ve çıkacak olan emlak yasası hakkında bilgi verdi. 2004 yılında dernek olarak kurulduklarını açıklayan Hacıoğlu “Sektör içerisinde sorunların dile getirilmesinden tutunda eğitimlere kadar dernek olarak elimizden gelen çalışmaları yapmaktayız. Sektöründe sorunlarını her daim gündeme getirme devam edeceğiz. Son dönemlerde emlakçılarımıza yönelik eğitim programları devam etmektedir” dedi.

EĞİTİMLER CUMARTESİ VERİLİYOR

Eğitim programının çok ciddi olarak hazırlandığını belirten Hacıoğlu “Eğitimlerimiz devam etmektedir. Burada kişisel gelişim, sunum, müşteri karşılama, insanlara karşı davranış biçimleri gibi alanlarda eğitimler verilmektedir. Bunu da 3 hafta cumartesi günleri 6 saat olarak yapılmaktadır. Bu süreçte şahsım başta olmak üzere kurslara katılan meslektaşlarımız eksik olan kusurlarımızı tamamladığımızı düşünüyoruz. Burada ki eğitimler sonrasında sertifikalarımız verilmektedir” açıklamasında bulundu.

30 KİŞİLİK GRUP

Bu belge basit bir kağıt değildir diyen Dernek Başkanı Hacıoğlu “Eğitim sonrasında eğitim alan meslektaşlarımızı ziyaret ederek düşüncelerini almaktayız. Eğitimin ne kadar faydalı olduğunu gözlerimizle görmekteyiz. Bu durumda bizim sektörümüz için çok önemlidir. Bizler insanların birikimleri, değerlerini yönlendirmekteyiz. Bundan dolayı emlakçılarımızın donanımlı ve eğitimli olması çok önemlidir. Eğitimlere katılmak isteyenler derneğimiz ile irtibata geçebilir. Eğitimlerin sağlıklı olması için 30 kişilik gruplar oluşturulmaktadır. İsimler yazdırılarak program hazırlanmaktadır” ifadeleri kullandı.

165 TL ÜCRET – 200 KİŞİYE ULAŞILDI

İki ay daha eğitimlerin devam edeceğini belirten Hacıoğlu “Bu eğitimlere katılanlar için ülkemizin önemli isimlerinin de katıldığı bir günlük eğitim programı yapacağız. Sertifikalar için 165 TL ücreti vardır. Günü birlik yapılan eğitimler sabah saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona ermektedir. Öğle yemeği vardır. Eğitimler herkesin katılabilmesi için cumartesi günleri yapılmaktadır. Bu zaman kadar 200 kişiye ulaştık. Kayıtlı bin dolayında emlakçı bulunmaktadır. Hepsine duyurular yapıldı. 3 hafta Gebze’de yapıldı” dedi.

KANUN ÇIKIYOR

Emlakçılar kanunu hakkında bilgi veren Hacıoğlu “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan edindiğimiz bilgilere göre emlakçı kanunu çıkarılmasında son aşamaya gelindi. Bu yönde takibimiz devam etmektedir. Bu kanun çıkması durumunda vergi kaydı, sicil kaydı, emlak sertifikası olması gerekecek. Sektörümüz farklı bir yöne doğru geçmektedir. Konu hakkında bizlerden bilgi alabilirler. Kendilerini geleceğe hazırlamaları gerekiyor. Çıkacak olan kanuna göre durum belli olacaktır. Kanunun çıkması kanunsuz olmaktan çok daha iyidir. Kanunun referandum sonrasında çıkması bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

GÜNLÜK EV KİRALAMA

KHK ile günlük ve saatlik ev kiralamaları çıkan kararın yerinde olduğuna dikkati çeken Dernek Başkanı Hacıoğlu “Bu durumun önemini bilmiyorduk. Günlük, haftalık daire kiralamaları olabilir. Bu tür kiralama tatil yörelerinde olur. KHK ile günlük kiralamaya imkan verilirken sadece kiralaya verilen yer hakkında kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi gerekiyor. Bilgi vermemiz durumda bizim herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Mal sahipleri dahi günlük, saatlik kiralamadan haberdar olmamaktadır. Bu tür yerler de her şey yapılabilir. Bu duruma çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun içinde kira sözleşmesi ve kimlik bilgileri kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekiyor. Bu sayede olumsuz durumların önüne geçilmiş olunacaktır” açıklamasında bulundu.