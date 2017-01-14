İzmit'e Kültür Merkezi Açılıyor!

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Doğan, vatandaşların mahallerinde sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderebilmesi için kültür merkezleri yaptıklarını belirtti.

Kültür merkezlerinde kadınlar için de çeşitli etkinlikler oluşturduklarına değinen Doğan, şunları söyledi:

"Kültür merkezimiz içerisinde yer alacak kurs merkezlerimizde kadınlarımız hem meslek sahibi olacak, hem de öğrendiği bilgileri paraya çevirip aile bütçesine katkıda bulunabilecek. İnşallah en kısa sürede içerisinde mahallemiz için her şeyi düşündüğümüz kültür merkezini en kısa sürede hizmete açacağız."