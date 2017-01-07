Las Vegas'ta İnşaat katılım bildirimi

ABD Ankara Büyükelçiliği’nden gelen bir duyuru talebine istinaden 3 yılda bir Las Vegas’ta (Nevada) düzenlenen ve dünyanın en büyük inşaat fuar ve konferanslarından olan CONEXPO-CON/AGG fuarına yönelik iş heyeti programı hakkında aşağıda bilgi bulabilirsiniz.

Fuarda, 2500 stant alanında inşaat alanında en yeni ekipmanlar, teknolojiler ve yenilikler sergilenecek olup fuarı müteahhitler, malzeme üreticileri, bayiler, distribütörler, mühendisler ve yerel yönetimlerden toplam 130 bin kişinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Fuar ziyareti için düzenlenen İş Heyetine katılım göstermek isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri olan seyahat acentesi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.