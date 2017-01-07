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Las Vegas'ta İnşaat katılım bildirimi

ABD Ankara Büyükelçiliği’nden gelen bir duyuru talebine istinaden 3 yılda bir Las Vegas’ta (Nevada) düzenlenen ve dünyanın en büyük inşaat fuar ve konferanslarından olan CONEXPO-CON/AGG fuarına yönelik iş heyeti programı hakkında aşağıda bilgi bulabilirsiniz.

Las Vegas'ta İnşaat katılım bildirimi

07 Ocak 2017 Cumartesi 12:27

 Fuarda, 2500 stant alanında inşaat alanında en yeni ekipmanlar, teknolojiler ve yenilikler sergilenecek olup fuarı müteahhitler, malzeme üreticileri, bayiler, distribütörler, mühendisler ve yerel yönetimlerden toplam 130 bin kişinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Fuar ziyareti için düzenlenen İş Heyetine katılım göstermek isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri olan seyahat acentesi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Katılım bildirimi için son tarih: 14 Ocak 2017, Cumartesi

Duyuru: https://build.export.gov/build/groups/public/@eg_tr/documents/webcontent/eg_tr_106716.pdf

Fuarın internet sitesi: http://www.conexpoconagg.com/

Fuar tarihi

7 – 11 Mart 2017

Fuarın yeri

Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, ABD

Fuarda sergilenecek ürün grupları

Karışımlar

Makine ve Yedek Parça

Agregalar

Yağlar ve Pompalar

Asfalt Üretimi ve Kaplamalar

Ağır İş ve Arazi Kamyonları, Vinçler

Patlama, Sıkıştırma, Kazı

Hidrolikler

Çimento

Bilgi Teknolojileri

Program

6 Mart 2017, Pazartesi

13.55 – 16.45  İstanbul – Los Angeles uçak seyahati

(TK009 sefer sayılı uçuş)

18.20 – 19.40  Los Angeles – Las Vegas uçak seyahati

(AA 1519 sefer sayılı uçuş)

Otel check-in

7 Mart 2017, Salı

09.00 – 09.30  Otel – Fuar transferi

18.00 – 18.30  Fuar – Otel transferi

8 Mart 2017, Çarşamba

09.00 – 09.30  Otel – Fuar transferi

18.00 – 18.30  Fuar – Otel transferi

9 Mart 2017, Perşembe

09.00 – 09.30  Otel – Fuar transferi

18.00 – 18.30  Fuar – Otel transferi

10 Mart 2017, Cuma

12.00 – 12. 30  Otel – Havalimanı transferi

14.40 – 16.00  Las Vegas – Los Angeles uçak seyahati

(AA 2618 sefer sayılı uçuş)

16.30 – 17.30  Havalimanı – Otel transferi

11 Mart 2017, Cumartesi

07.30 – 09.00  Otel – Universal Studios transferi

14.00 – 15.30  Havalimanı transferi

18.45 – 18.55 (12.03.2017) Los Angeles – İstanbul uçak seyahati (TK010 sefer sayılı uçuş)

Ücretler

Tek kişilik oda: US$ 3150

İki kişilik odada kişi başı: US$ 2450

Program kapsamında sunulacak hizmetler

  • Ekonomi Sınıf Uçak Bileti
  • 4 gece 4 yıldızlı Tropicana Las Vegas otelinde konaklama (Las Vegas)
  • 1 gece 4 yıldızlı Crowne Plaza Los Angeles International Airport otelinde konaklama (Los Angeles)
  • Tüm Program için Transferler
  • Fuar Giriş Biletleri
  • Program boyunca Türkçe rehberlik
  • Universal Studios Giriş Bileti
  • Harç pulu

Programa katılanlara ABD Ticaret Ataşeliğinin sağlayacağı imkanlar

  • B2B Görüşmeler (Fuara katılan firmaların listesi: http://ceca14.mapyourshow.com/5_0/search.cfm)
  • Fuara katılan firmaların iş yapmak istedikleri ülkeleri belirten, Türkiye’den ve bölgeden gelen iş adamları ile tanışmak isteyen Amerikalı firmaların listelendiği İhracat Rehberi
  • Özel toplantı odaları, bilgisayar, kablosuz internet ve lounge alanıyla International Business Center bölümüne giriş
  • NEW Tech Experience bölümüne erişim; aynı mekanda yer alacak hidrolik teknolojilerinin sergileneceği IFPE fuarına giriş
  • Vize davet mektubu
  • Bedava Las Vegas Monorail bileti
  • Las Vegas'ta çeşitli restoran ve barlarda indirimler

Ekstra hizmetler (ücret harici)

  • Öğle ve Akşam Yemekleri
  • Türkiye iç hat uçuşları
  • Şahsi harcamaları
  • Vize ve Sigorta ücreti (KDV dahil US$ 270)

Ödeme: Başvuru ile birlikte %50; bakiye %50, 20.01.2017

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Kazım Çağlayanel

Taflan Turizm

Tel: (312) 446 11 16

e-posta: kc@taflantour.com

Yaprak Çakılcıoğlu

Ticaret Ataşe Yardımcısı

ABD Ankara Büyükelçiliği

Tel (1): (312) 417 24 37

Tel (2): (312) 457 71 36

e-posta: Yaprak.Cakilcioglu@trade.gov

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