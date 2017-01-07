Las Vegas'ta İnşaat katılım bildirimi

Katılım bildirimi için son tarih: 14 Ocak 2017, Cumartesi
Duyuru: https://build.export.gov/
Fuarın internet sitesi: http://www.conexpoconagg.com/
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Fuar tarihi
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7 – 11 Mart 2017
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Fuarın yeri
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Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, ABD
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Fuarda sergilenecek ürün grupları
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Karışımlar
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Makine ve Yedek Parça
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Agregalar
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Yağlar ve Pompalar
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Asfalt Üretimi ve Kaplamalar
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Ağır İş ve Arazi Kamyonları, Vinçler
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Patlama, Sıkıştırma, Kazı
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Hidrolikler
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Çimento
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Bilgi Teknolojileri
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Program
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6 Mart 2017, Pazartesi
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13.55 – 16.45 İstanbul – Los Angeles uçak seyahati
(TK009 sefer sayılı uçuş)
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18.20 – 19.40 Los Angeles – Las Vegas uçak seyahati
(AA 1519 sefer sayılı uçuş)
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Otel check-in
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7 Mart 2017, Salı
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09.00 – 09.30 Otel – Fuar transferi
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18.00 – 18.30 Fuar – Otel transferi
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8 Mart 2017, Çarşamba
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09.00 – 09.30 Otel – Fuar transferi
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18.00 – 18.30 Fuar – Otel transferi
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9 Mart 2017, Perşembe
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09.00 – 09.30 Otel – Fuar transferi
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18.00 – 18.30 Fuar – Otel transferi
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10 Mart 2017, Cuma
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12.00 – 12. 30 Otel – Havalimanı transferi
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14.40 – 16.00 Las Vegas – Los Angeles uçak seyahati
(AA 2618 sefer sayılı uçuş)
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16.30 – 17.30 Havalimanı – Otel transferi
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11 Mart 2017, Cumartesi
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07.30 – 09.00 Otel – Universal Studios transferi
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14.00 – 15.30 Havalimanı transferi
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18.45 – 18.55 (12.03.2017) Los Angeles – İstanbul uçak seyahati (TK010 sefer sayılı uçuş)
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Ücretler
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Tek kişilik oda: US$ 3150
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İki kişilik odada kişi başı: US$ 2450
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Program kapsamında sunulacak hizmetler
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Programa katılanlara ABD Ticaret Ataşeliğinin sağlayacağı imkanlar
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Ekstra hizmetler (ücret harici)
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Ödeme: Başvuru ile birlikte %50; bakiye %50, 20.01.2017
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Kazım Çağlayanel
Taflan Turizm
Tel: (312) 446 11 16
e-posta: kc@taflantour.com
Yaprak Çakılcıoğlu
Ticaret Ataşe Yardımcısı
ABD Ankara Büyükelçiliği
Tel (1): (312) 417 24 37
Tel (2): (312) 457 71 36
e-posta: Yaprak.Cakilcioglu@trade.gov