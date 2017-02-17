EMLAK & İNŞAAT:
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'NUROLPARK' 0 Faizle Ev Sahibi Yapıyor!

‘’NUROLPARK’ta hemen teslim daireler 20 yıla varan vadeler ve düşük faiz avantajıyla!

'NUROLPARK' 0 Faizle Ev Sahibi Yapıyor!

17 Şubat 2017 Cuma 09:50


20 yılı aşkın süredir yenilikçi ve ihtiyaçlara yönelik projeleriyle sektöre güven ve kalite anlayışını getiren Nurol GYO  markalı konut sahibi olmak isteyenlere destek olmak için 0 faizli  kampanya başlattı. Nurol Park projesine özel hazırlanan kampanyada 60 ay vadeli satışlarda faiz sıfır (0).

Köklü geçmişi ve 20 bini aşkın çalışanı ile ekonomiye katma değer yaratarak 50 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren  NUROL, başta Türkiye olmak üzere 3 kıtada 16 ülkede kalite ve güven ilkelerinden taviz vermeden istikrarlı büyümesine devam ediyor. İnşaat ve taahhüt öncelikli olmak üzere Türkiye’nin doğusundan, batısına kadar ülkenin kalkınması için insan psikolojisi ve topum sosyolojisi odaklı çözümler üreten NUROL , seçkin yerli ve yabancı diplomatların ve işadamlarının  ilk tercih ettiği marka olarak sektörde fark yaratıyor.

Nurol GYO bir kez daha güçlü Türkiye için taşın altına elini koyarak gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin alım gücünü kolaylaştıracak çözüm üretti. Emlak Konut GYO öncülüğünde başlayan ve sektörün temsilcileri Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) üyelerinin de yer aldığı kampanyaya  katılarak destek oldu.
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