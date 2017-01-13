Sheraton, Dilovası’na geliyor!

Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olan Er Şirketler Grubu’nun turizm alanında yatırımlar yapan iştiraki olan Er Yatırım tarafından Dilovası’na iş oteli yapılıyor.2005 yılında kurulan Er Yatırım, Dünyanın en büyük otel gruplarından Starwood Grubu’yla yaptığı anlaşma ile “FourPointsby Sheraton” markasının franchise hakkını aldı. Firma, 2015 yılı itibariyle, otel yatırımlarına start verdi. İstanbul Kağıthane, Kartal, Ataşehir, Eminönü, İzmir Bayraklı ve Dilovası’nda aynı anda 6 otel projesini başlattı.

9 KAT 159 ODA YER ALACAK

Dilovası OSB içerisinde yapılacak olan ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan otelin yapımında çok sayıda bölge insanına da iş istihdamı sağlayacak.Gebze- Orhangazi -İzmir (İzmit Körfez ve bağlantı yolları dahil) otoyolu İşi’nin 4.etap revizyon imar planı kapsamında yer alan FourPointsby Sheraton Gebze, iş seyahatinin bütün gerekleri düşünülerek dört dörtlük bir iş oteli konseptiyle misafirlerine hizmet verecek.

Sanayi bölgesinin tam kalbinde yer almasının yanı sıra Bilişim Vadisi’ne çok yakın, Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Körfez Köprüsü’ne yakınlığı ve karayolu bağlantılarıyla kolay ulaşım sağlanan bir noktada konumlandırımakta. 50 milyon türk lirasına mal olacak otelin brüt alanı 13 bin metrekare, inşaat alanı 12,8 bin metrekare alana, emsale dahil alan ise 4,9 bin metrekare alana sahip. 9 Kat planlanan otel, 159 odadan oluşacak. Otelde, 7 toplantı salonu, 1 restaurant, 1 bar olarak tasarlandı.







MODERN VE KULLANIŞLI KONAKLAMA

Otelin Zemin katında resepsiyon, restaurant, dükkanlar, teknik alan 1.Bodrum katında, fuaye, çok amaçlı salon, konferans salonu, teknik alan, 2.Bodrum katında ; güvenlik, yönetim bölümü ve idari ofisler, sığınak, havuz , sauna ve fitnesss, yangın ve kullanma suyu depoları ile otopark yer alacak.1-6 katlarda her katta 15 oda ve kat bahçesi, 7-9 normal katlarda her katta 11 oda ve kat bahçesi olacak şekilde planlandı.

Suit, standart ve engelli oda seçenekleri bulunacak olan FourPointsby Sheraton Gebze Hotel’de, uzun dönem konaklamaya müsait, balkonlu, 45 metrekare, içerisinde kendi oturma alanı ve mutfağı bulunan odalar bölgenin özellikle sanayi bölgesi olması sebebi ile beyaz yakalı kesimine hitap edecek şekilde dizayn edilecek.

Bütün odalardaki yataklar uzun dönem konaklama, en sağlıklı ve en konforlu olacak şekilde dizayn edildi. FourPointsby Sheraton Gebze, hızlı check-in/check-out imkanıyla, en kaliteli ve kesintisiz internet erişimiyle, lezzetli sabah kahvaltılarıyla ve iş seyahatindeki diğer bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Er Group’un kendi arazisi üzerinde yapımına başladığı proje 2018 yılında hizmete geçecek.