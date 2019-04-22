banner414
GAYRİMENKUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TÜGEM Eğitimlere Devam Ediyor

TÜGEM (Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği) Gebze’de emlak firmalarıyla bir araya geldi.

TÜGEM Eğitimlere Devam Ediyor

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:11

Gebze Ticaret Odası’nda TÜGEM’in sponsorluğunda düzenlenen programda Eğitmen Belgin Benek ve Hilmi Işıkören katılımcılara emlak sektöründe kriz dönemlerinde başarılı olmanın yollarını anlattı. Program TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ve TÜGEM Kocaeli İl Başkanı Fuat Özdağ’ın himayesinde gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını Başkan Akdoğan ve Özdağ yaptı. Katılımcılara durgun piyasa koşullarında ne yapmaları gerektiğini anlatan Benek, “Türkiye’de krizin olmadığı bir dönem hiç olmadı. İki, üç senede bir piyasada dalgalanmalar, problemler oluyor. Başarılı olmak için mazeret üretmeyi bırakmalıyız ve daha çok çalışmalıyız. Beynimizi olumlu düşüncelerle doldurup işimize odaklanmalıyız” diye konuştu. Işıkören ise, “Bu piyasa koşullarında bazı gerçekleri kabul etmek zorundayız. Küçük bir ofisin size bir faydası olmaz. Ofisinizde en az 10 danışman çalıştırmalısınız. Aksi takdirde bu daralan piyasada ayakta kalmanız imkansız hale gelir” şeklinde konuştu. Eğitim programına Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de iştirak etti. Yoğun bir katılımın sağlandığı program teşekkür konuşmaları ve plaket takdimlerinin ardından sona erdi.






Haber: Enes Emre Öztürk

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mart ayı konut satış istatistikleri Mart ayı konut satış istatistikleri
TÜGEM'DEN AKADEMİ ZİRVESİ TÜGEM'DEN AKADEMİ ZİRVESİ
TÜGEM’den Sürpriz Ziyaret TÜGEM’den Sürpriz Ziyaret
Konut Satış Fiyatları Artışta Konut Satış Fiyatları Artışta
Geçal; Tapu harcı ve KDV indirimi rekor getirdi! Geçal; Tapu harcı ve KDV indirimi rekor getirdi!
İmar barışında başvuru süresi uzatılıyor İmar barışında başvuru süresi uzatılıyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Mart ayı konut satış istatistikleri
Türkiye genelinde mart ayında 105 bin 46 konut satışı gerçekleştirildi. Martta satılan konut sayısı...

Haberi Oku