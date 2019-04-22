TÜGEM Eğitimlere Devam Ediyor

Gebze Ticaret Odası’nda TÜGEM’in sponsorluğunda düzenlenen programda Eğitmen Belgin Benek ve Hilmi Işıkören katılımcılara emlak sektöründe kriz dönemlerinde başarılı olmanın yollarını anlattı. Program TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ve TÜGEM Kocaeli İl Başkanı Fuat Özdağ’ın himayesinde gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını Başkan Akdoğan ve Özdağ yaptı. Katılımcılara durgun piyasa koşullarında ne yapmaları gerektiğini anlatan Benek, “Türkiye’de krizin olmadığı bir dönem hiç olmadı. İki, üç senede bir piyasada dalgalanmalar, problemler oluyor. Başarılı olmak için mazeret üretmeyi bırakmalıyız ve daha çok çalışmalıyız. Beynimizi olumlu düşüncelerle doldurup işimize odaklanmalıyız” diye konuştu. Işıkören ise, “Bu piyasa koşullarında bazı gerçekleri kabul etmek zorundayız. Küçük bir ofisin size bir faydası olmaz. Ofisinizde en az 10 danışman çalıştırmalısınız. Aksi takdirde bu daralan piyasada ayakta kalmanız imkansız hale gelir” şeklinde konuştu. Eğitim programına Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de iştirak etti. Yoğun bir katılımın sağlandığı program teşekkür konuşmaları ve plaket takdimlerinin ardından sona erdi.











Haber: Enes Emre Öztürk