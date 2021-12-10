10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısı İle Çin’i Kınıyorum

Doğu Türkistan’ın Urumçi, Turfan, Yarkent, Hotan ve Kaşgar gibi birçok şehir ve kasabasını gezip gören gazeteci ve belgeselci olarak birçok yazı yazıp belgesel çektim. Yazdığım yazılar

ve.

’da yer almakta ve Devri Alem Belgesel Programlarımız bir çok TV kanalında yayınlanmakta. Yıllar önce