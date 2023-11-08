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10 Parmaklarında 10 Marifet

1. Geleneksel Yemek Yarışmasında jüri üyesi şefler, Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde aşçılık eğitimi gören öğrencilere hayran kaldı.

10 Parmaklarında 10 Marifet

08 Kasım 2023 Çarşamba 11:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesinde yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal alanda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmete aldığı Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde faaliyetler hız kesmiyor. Çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatına devam edemeyen ya da sosyal hayatında problemler yaşayan gençlerin eğitimi ve gelişimi için hizmet veren merkezde 1. Geleneksel Yemek Yarışması düzenlendi. Bu çerçevede, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde aşçı yardımcılığı kursunda eğitim alan öğrenciler, düzenlenen yarışmada hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler usta şefleri aratmadı. Yarışmanın jüri üyeliğini ise ünlü şef ve yazar Rüzgar Sünbül ve şef Uğur Girdik yaptı. 
 Öğrenciler ilk olarak A ve B olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde görevli personel de öğrencilere eşlik etti. Her gruba menüyü yapmaları için 90 dakika verildi. Öğrencilerden domates çorbası, köz patlıcan salatası, paçanga böreği, çökertme kebabı, roka salatası ve keşkül yapmaları istendi. Yarışma esnasında püf noktaları şeflerden alan öğrenciler birbirinden lezzetli yemekler pişirdi. Yemekleri eksiksiz yapan öğrenciler daha sonra güzel ve lezzetli yemekleri jürinin beğenisine sundu. 
 Dostça ve kıyasıya rekabete sahne olan yemek yarışmasında jüri üyeleri öğrencilerin yaptığı yemekleri tadarak puanladı. Heyecanlı bir bekleyişin ardından açıklanan sonuçlarda B Grubu 424 puan alarak birinci oldu. İkinci olan A Grubu ise 406 puan aldı. Yarışmanın sonunda kazanan takıma madalya ve hediyeleri şefler tarafından takdim edildi. Öğrenciler de şeflere teşekkür etmek adına cam boncuk atölyesinde hazırladıkları çerçevelerden hediye etti.

                              


İHA
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