100 Yıl Sonra Gelen Vefa

Sakarya Meydan Muharebesi Şehitleri için 100 yıl sonra anlamlı ve önemli vefa örneğine gazeteci ve belgeselci olarak şahitlik yaptık.

Şehit Binbaşı Hüseyin Avni ve Gönüllü Giresun Alayları Şehitleri için Ankara Haymana’da yapılacak anıt mezarın temel atma törene katılıp, şehitler için dikilen hatıra ormanlığında fidan dikip, Haymana ile Tirebolu’un kardeş şehir olma protokolüne şahitlik yaptık. Sağanak yağmur altında www.devrialem.tv olarak belgesel çekimi yaptım.

Ankara'nın Haymana ilçesinde, Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen Milli Mücadele kahramanı Tirebolulu 42. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan için yapılacak anıt mezarın temel atma töreni düzenlendi.

Ankara Haymana’da Tarihi Gün

23 Mart 2021, hızlı trenle Gebze’den Ankara’ya gidip, Ankara’dan Haymana’ya geldim. Önce, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Cırıt arasında "Kardeş İlçe" protokolü imzalandı. Tirebolulu Şehit Binbaşı, 100 yıl sonra doğduğu ve şehit olduğu şehirleri kardeş yapıyor. TİRDEF’in girişimi ile yapılan kardeş şehir olma girişimi ile tarih Haymana2da yeniden canlanıyor. Hüseyin Avni Alparslan ve gönüllü Giresun alayları minnet şükran ve rahmetle anılıyordu.

Sağanak Yağmur Altında Tören

100 yıl önce, tarihin en büyük meydan muharebelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi için 42. Gönüllü Giresun Alayı Komutanı olarak gönüllü askerleri ile 27 Ağustos’ta Haymana’da şehit olan Giresunlu Şehit Binbaşı için yağmur altında düzenlen anıt mezarın temel atma törenine Ankara’dan, Giresun’dan, İstanbul’dan, resmî ve özel birçok yetkili, yönetici, devlet adamı, siyasetçi ve STK katıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, Hasan Turan, Harun Tığlı, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, belediye başkanları, üniversite rektörleri, Orman ve Milli Parklar üst düzey yetkililerinin de bulunduğu törende, Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın mezarının başında dualar edildi ve anıt mezarın temeli atıldı. Bizde Devri Alem Belgesel Programı olarak bu tarihi anı belgeselleştirip, söyleşiler yaptık.

Şehitler Fidanda Yaşayacak

Haymana Mangal Dağı’nda 4 yıl önce Ankara Giresun Platformu tarafından başlatılan ‘Şehitler Fidanda Yaşasın’ kampanyası ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından dikilen fidanlık alanı, 4 yıl sonra yeniden coşkulu törene sahne oldu.

Haymana’daki törene katılanlar, daha sonra Mangal Dağı Şehitliği'ne ziyarette bulundu, 42. Alay Şehitleri Hatıra Ormanı Fidan Dikimi etkinliği sağanak yağmur altında yapıldı. Hatıra ormanlığına, törene katılanlar fidan diktiler.

Mangal Dağı Şehitliğini Ziyaret

Anıt mezar temel atma töreni ile şehitler için dikilen fidanlardan sonra Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Mangal Dağı’na yapılan şehitlik ziyaret edildi.

Burada, bize de söz verildi. Yaptığım konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemi, gönüllü Giresun Alayları’nın başarısı ve Hüseyin Avni Alparslan’ın hayatı ile ilgili bilgi verdim.

Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, 1876'da Giresun'un Tirebolu ilçesi Cintaşı Mahallesi'nde doğdu.

Birinci Dünya Savaşı'na katılan Alparslan, Sakarya Meydan Muharebesi'nde gönüllü kurduğu 42. Alay'ın komutanlığını yaptı. Binbaşı Alparslan, Sakarya Meydan Muharebesi’nin ilk cephesi Haymana'da, gönüllü alayları ile 100 yıl önce şehit oldu.

***

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımım

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yılında

42. ve 47. Gönüllü Giresun Alaylarına devletimizden anlamlı vefa…

Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü, Ankara Haymana’da 42. Gönüllü Giresun Alayı Komutanı için yapacağı şehitlik abidesinin temeli, 23 Mart Salı günü törenle atılacak.

Gönüllü Giresun Alayları ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın hayatı ile ilgili, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV www.iktav.com ve Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak yıllar önce hazırladığımız belgeselleri sizlerle paylaşıyoruz.

Şehit Binbaşın Hüseyin Avni Alparslan

https://m.youtube.com/watch?v=rahSMp51ErA

42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları Belgeseli

https://m.youtube.com/watch?v=HlyIRkrRakE