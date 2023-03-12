12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜ BELGESEL TADINDA KUTLUYORUZ

İKTAV Kültür Hizmeti olarak İstiklal Marşı ve Mehmet Akif in Gençlere Örnek Hayatı Belgeseli çektik
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’in Gençlere Rol Model Örnek Hayatı Belgeselimizi 12 Mart İstiklal Marşının Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921'de Sakarya meydan muharebesi öncesi milli marş olarak Kabulünün yıl dönümü dolayısı İle ilim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ve başta TGRT belgesel tv olmak üzere birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel tadında kutluyor
Mehmet Akif’in Gençlere Rol Model Hayatı’ belgesel sinevizyonumuzu sizlerle paylaşıyoruz
Mehmet Akif’in Gençlere Örnek Hayatı
İstiklal Yolundan Sakarya Zaferlne Belgeseli