12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜ BELGESEL TADINDA KUTLUYORUZ

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’in Gençlere Rol Model Örnek Hayatı Belgeselimizi 12 Mart İstiklal Marşının Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921'de Sakarya meydan muharebesi öncesi milli marş olarak Kabulünün yıl dönümü dolayısı İle ilim kültür tarih araştırmaları merkezi

ve başta TGRT belgesel tv

olmak üzere birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı