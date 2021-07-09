15 Temmuz'a kadar ''Bir Yasin de Sen Oku''

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen anlamlı davet kapsamında şuana kadar 83 bin 710 Yasin-i Şerif Okundu. Yasin-i Şeriflerin duası 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programında yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaeli Valiliği ve ÖNDER işbirliğinde, vatan ve demokrasi mücadelesi için canlarını veren tüm şehitlerimiz için başlattığı “Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet” çağrısında son bir haftalık döneme girildi. Vatandaşlar tarafından bu yıl içinde şehitlerimiz için okunan Yasin-i Şeriflerin duası 15 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek anma programında yapılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin anlamlı çağrısı kapsamında şu ana kadar 83 bin 710 adet Yasin-i Şerif okunarak, şehitlerimizin ruhlarına gönderildi. 15 Temmuz Perşembe günü yapılacak anma programına kadar bu sayının artması bekleniyor.

RAMAZAN AYINDAN BU YANA

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatan ve demokrasi uğruna canlarını çekinmeden veren şehitlerimizin ruhu için beş yıl önce “Bir Yasin de Sen Oku, Duaya Davet” çağrısı başlattı. Bu yılki davet ise 13 Nisan Salı günü başlayan Ramazan ayı ile birlikte hayata geçirildi.

OKUNAN YASİN-İ ŞERİFLER

Vatandaşlar Ramazan ayından bu yana 83 bin 710 adet Yasin-i Şerif okuyarak, şehitlerimizin ruhuna armağan etti. www.duayadavet.org web sitesine giren vatandaşlar okudukları Yasin-i Şerifleri siteye işledi. Anlamlı davet Kocaeli Valiliği ve ÖNDER Kocaeli İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

SON BİR HAFTA. BU ÇAĞRIYA SEN DE KATIL

“Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet” çağrısında son bir haftalık döneme girildi. Okunan Yasin-i Şeriflerin duası, Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Valiliği ve ÖNDER işbirliğinde 15 Temmuz Perşembe akşamı Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştireceği anma programında yapılacak. Vatandaşlar, 15 Temmuz Perşembe gününe kadar bu anlamlı davete katılabilecek. Davete katılmak isteyen vatandaşların www.duayadavet.org web sitesine girerek, kayıt yaptırmaları gerekiyor.

