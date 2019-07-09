'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymak için Kocaeli'den gittiği İstanbul'da askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Osman Kamacı, vatan, demokrasi ve milli irade için mücadele etmekten gurur duyuyor.

İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemek isterken açılan ateş ve vücuduna saplanan şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan Osman Kamacı, vatan için mücadele etmenin gururunu yaşıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Kamacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yatsı namazından sonra televizyonda tankları görüp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledikten sonra İstanbul'a gitme kararı aldıklarını söyledi.

Boğaziçi Köprüsü'ne gitmeyi düşündüklerini belirten Kamacı, yolların kapalı olması nedeniyle eski İstanbul yolunu kullanıp Anadolu Otoyolu Orhanlı gişelerine ulaştıklarını bildirdi.

Darbeci askerlerin bu sırada vatandaşlara ateş açtığını anlatan Kamacı, arkadaşlarıyla yaralıları araca aldığını kaydetti.

Kamacı, arkadaşının aracıyla onları hastaneye götürdüğünü dile getirerek, "Hem askerlere müdahale etmeye çalışıyoruz hem de yerde yatan yaralıları güvenli alana taşıyoruz. Polis aracı sayısı 3'tü, askerler taramıştı. 2 polis gördük, biri şehit olmuştu. Onları kurtarmaya giderken karşıdan çapraz ateş açtılar, keskin nişancılar vardı. Orada bizi taradılar, bir arkadaşım şehit oldu. Ben de kolumdan yaralandım." ifadesini kullandı.

"Kolum sızlıyor arada, o da çok şükür gaziliğimizi hatırlatıyor"

Polis aracında koluna ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını anlatan Kamacı, hastaneye gitmek yerine yaralı bir polis memurunu bölgeden güvenli alana taşıdıklarını dile getirdi.

Kamacı, özel harekat polislerinin bölgeye gelmesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine gittiğini belirterek, "Kurşun kemiğe saplanmış, dikiş atıldı, 1 ay öyle bekledim. Ondan sonra kurşunu çıkardılar, vücudumda şarapnel parçaları vardı, onları da aldılar. 2 ameliyat geçirdim. Arada sırada kolum sızlıyor, o da çok şükür gaziliğimizi hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Katıldıkları seminer ve konferanslarda darbe girişimi sırasında yaşananları anlattıklarını belirten Kamacı, 15 Temmuz'da "Çanakkale destanı gibi bir destan yaşadığını" söyledi.

Kamacı, Türklerin kıyamet kopana kadar özgür yaşamayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Benim için 15 Temmuz bir milat, özümüze döndük ve içimizdeki yabancı otları veya vatan hainlerini temizledik. Birlik ve beraberliği istediğimiz zaman gösterebiliyormuşuz. Yeniden doğduğumu hissettim. Yaşadığımız vatanın kıymetini o gün gördüm. Ülkemiz çok büyük, güzel ve güçlü." şeklinde konuştu.

Eşinin misafirlere "giderken helalleşmediği için" kendisini şikayet ettiğini belirten Kamacı, 15 Temmuz'da çocuğunu bile öpmeden evden çıktığını ifade etti.

"O gün sahalardaki insanları gördük. O gün kimse canını düşünmedi. Tek dert oradaki darbecileri nasıl etkisiz hale getirebileceğimizdi." diyen Kamacı, şunları kaydetti:

"Dünyada başka bir örneği yok, bunun adı destan. Başka bir üst kelimesi varsa odur, dünyada devletlerin böyle destanı yok. Geçen bir arkadaşımız anlattı, tank eziyor insanları kimse kaçmıyor. Konu vatan olunca her şey bitiyor. Gazi olduğum için çok mutluyum. Herkesin o hissiyatı duymasını isterdim. Ben yaşadım, Allah bir daha nasip etmez ama hepimizin ortak noktası vatan, elimden geldiğince bir şeyler yaptıysam bana yetiyor. O gün kimse ölümü düşünmedi, kimsede korku yoktu. Herkes vatanı nasıl kurtarırım derdindeydi. Herkes gururlu tıpkı benim gibi. Benim yaram kolumda, başka olmadığı için biraz üzgünüm ama çok da gururluyum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor

Kamacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onu hep uzaktan gördüğünü söyledi.

Erdoğan'ın 5 kez Kocaeli'ye geldiğini ancak kendisiyle görüşmenin nasip olmadığını anlatan Kamacı, "Hep engeller çıktı. Elini sıksam bile benim için değerli. Kalbimizde yer etmiş bir insan. Cumhurbaşkanımız dünyadaki mazlumlara yardımcı oluyor. Bu dünyadaki en büyük hayallerimden biri çocuklarımızın mürüvvetini görmek, diğeri de Cumhurbaşkanımızla tanışmak." diye konuştu.

AA