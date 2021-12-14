17 Bin M2 Yerini Devlete Bağışlayan Esat Sayduk’a Vefasızlık

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 14 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan makalelerimiz

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 14 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan makalelerimiz

Bugün yazacağım makalede 1960 yılında 17 Bin M2 yerini devlete bağışlayan Gebze’nin örnek Belediye Başkanı Esat Sayfuk’a yapılan vefasızlığı gündeme getirmek istiyorum.

Bugün yazacağım makalede 1960 yılında 17 Bin M2 yerini devlete bağışlayan Gebze’nin örnek Belediye Başkanı Esat Sayfuk’a yapılan vefasızlığı gündeme getirmek istiyorum.

Kocaeli Milletvekilleri, Vali , Büyükşehir Başkanı , Gebze Kaymakamı ve Belediye Başkanlarına Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak Gebze kamuoyu ve okurlarımız adına tarihi göreve davet ederek Esat Sayduk’un vasiyetini yerine getirmelerini 17 bin m2 yer durumu ve Esat Sayduk’un vasiyetinin yerine getirilmesini istiyoruz.

Gebze Belediyesi’nin ilk belediye başkanlarından Esat Sayduk’un kendisi ve annesine Fatma hanıma ait sağlık merkezi ve park yapılması için Gebze Sultan Orhan camisi yanında sağlık merkezi olan bölgeyi bağışladıkları bilinmekte.

17 bin m2 arazinin büyük bir kısmı ortada yok bu arsa araştırılmalı ve Esat Sayduk’un sağlık merkezine adının verilmesi ile ilgili vasiyeti yerine getirilmeli.

Esat Sayduk ile ilgili Gebze Gazetesi olarak araştırma yapıp Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekerek tarihe karşı görevimizi yerine getireceğiz.

Annesi ve kendisine ait 17 bin m2 arazisini Gebze halkına bağışlayan belediye başkanlarına örnek olan Esat Sayduk ile ilgili Gebze’nin ilk milli eğitim müdürlerinden merhum Mehmet Özmen’in verdiği belgelerden yararlanarak gazete olarak yaptığım araştırmayı yetkililerin ilgi ve bilgisine sunuyoruz.