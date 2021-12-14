17 Bin M2 Yerini Devlete Bağışlayan Esat Sayduk’a Vefasızlık

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 14 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan makalelerimiz
Bugün yazacağım makalede 1960 yılında 17 Bin M2 yerini devlete bağışlayan Gebze’nin örnek Belediye Başkanı Esat Sayfuk’a yapılan vefasızlığı gündeme getirmek istiyorum.
Kocaeli Milletvekilleri, Vali , Büyükşehir Başkanı , Gebze Kaymakamı ve Belediye Başkanlarına Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak Gebze kamuoyu ve okurlarımız adına tarihi göreve davet ederek Esat Sayduk’un vasiyetini yerine getirmelerini 17 bin m2 yer durumu ve Esat Sayduk’un vasiyetinin yerine getirilmesini istiyoruz.
Gebze Belediyesi’nin ilk belediye başkanlarından Esat Sayduk’un kendisi ve annesine Fatma hanıma ait sağlık merkezi ve park yapılması için Gebze Sultan Orhan camisi yanında sağlık merkezi olan bölgeyi bağışladıkları bilinmekte.
17 bin m2 arazinin büyük bir kısmı ortada yok bu arsa araştırılmalı ve Esat Sayduk’un sağlık merkezine adının verilmesi ile ilgili vasiyeti yerine getirilmeli.
Esat Sayduk ile ilgili Gebze Gazetesi olarak araştırma yapıp Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekerek tarihe karşı görevimizi yerine getireceğiz.
Annesi ve kendisine ait 17 bin m2 arazisini Gebze halkına bağışlayan belediye başkanlarına örnek olan Esat Sayduk ile ilgili Gebze’nin ilk milli eğitim müdürlerinden merhum Mehmet Özmen’in verdiği belgelerden yararlanarak gazete olarak yaptığım araştırmayı yetkililerin ilgi ve bilgisine sunuyoruz.
Gebze Esat Sayduk Verem savaş derneği başkanlığıda yapan merhum Mehmet Tevfik Özmen ile Esat Sayduk’un sağlık merkezi yapılmak üzere mahkeme kararı ile vasiyet edip bağışladığı ancak bugün az bir kısmı kalan yer üzerinde yaptığımız belgesel söyleşiyi kamuoyu İle paylaşıyoruz.
Gebze Gazetesi Canlı Yayın
An itibari ile (9 Aralık 2020) TGRT Belgesel TV’ de www.devrialem.tv olarak 13 yıl önce Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman tarafından Girit’de çektiğimiz Girit’de Osmanlı Türk izleri belgeselimiz yayınlanıyor.
Dünyanın bir çok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz devri alem belgesel TV programımız bir çok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri beğeni ile izleniyor.
15 yıldan beri Devri Alem Belgesel programı her sabah saat 07:00’ de TGRT Belgesel TV de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03:00’ da yayınlanıyor.
Mehmet Tevfik Özmen ile yaptığım TGRT ‘de yayınlanan bölümde Girit’den göçmen olarak Gebze’ye gelen ve Gebze’de belediye başkanlığıda yapan Esat Sayduk’un yerini bağışladığı bölümü sizlerle paylaşıyorum.
Gebze gazetesi olarak Merhum Mehmet Tevfik Özmen in vefatının ardından Gebze Gazetesi’nde yazdığımız makalenin bir bölümü.
Gebze Eğitim Camiasının Büyük Kaybı
Gebze'nin ilk Milli Eğitim Müdürlerinden Mehmet Tevfik Özmen vefat etti.
Gebze kamuoyunun yakından tanıdığı, uzun yıllar eğitim camiasının içinde olan, binlerce öğrenci yetiştiren Osman Yılmaz Mahallesi'nde oturan herkes tarafından sayılan ve sevilen Mehmet Tevfik Özmen'in ölümü Gebze’de büyük üzüntü ile karşılandı.
Aslen Cuma Köyü'nden olan, Arif’te Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra, Tavşanlı'da öğretmenliğe başlayan Özmen, Gebze'nin İlk Öğretim Müdürü olarak tanınıyordu.
Gebze Verem Savaş Derneği'nde Başkanlık Yaptı
Hayatı boyu sosyal, kültürel ve sağlık hizmetlerine de önem veren Mehmet Tevfik Özmen, Gebze Esat Sayduk Verem Savaş Derneği'ninde başkanlığını yaparak, çok önemli hizmetler yaptı.
Özmen, geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalça kırıklığından dolayı ameliyat geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştü.
Cenaze Osman Yılmaz Mezarlığı'ndan kaldırıldı
Gebze eğitim ve öğretim hayatına büyük hizmeti olan Mehmet Tevfik Özmen’in cenazesi, 02.01.2021 Cumartesi günü öğle namazı öncesi, Gebze Osman Yılmaz Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.Gebze’ye önemli hi̇zmetleri̇ olan, Gebze tarihinin canlı şahitlerinden Mehmet Tevfik Özmen'e Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel TV program ekibi olarak Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mehmet Tevfik Özmen ile Belgesel söyleşi gazetemiz kurucusu ve Devri Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman'ın hazırlayıp sunduğu, TGRT Belgesel TV'de yayınlanan programda, Gebze Belediyesi başkanlığı yapan Giritli Esat Sayduk ile ilgili önemli açıklamalar yaptığı program, geçen ay yayınlanmıştı. Program ve konuyla ilgili Gebze Gazetesi'nin haberini sizlerle paylaşıyoruz.
Gebze Belediyesi, eski başkanlarından Esat Sayduk'un vasiyetine saygılı olmalı...
Sağlık merkezi olsun diye bağışladığı yere, otopark yapılacakmış.
Esat Sayduk'un bağışladığı sağlık merkezi yeri ile ilgili on yıl önce çektiğimiz belgeselde, Gebze eski milli eğitim müdürü Mehmet Tevfik Özmen, TGRT Belgesel TV'de yayınlanan Devri Alem Belgesel Programında bilgi veriyor.
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