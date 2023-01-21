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1778 yılından beri tarihe tanıklık ediyor

Kocaeli'de 18. yüzyılda inşa edilen ve döneminin önemli mahalle mescitleri arasında yer alan Portakaloğlu Mustafa Ağa Mescidi, tarihi dokusu ve manevi iklimiyle adeta kendine hayran bırakıyor.

1778 yılından beri tarihe tanıklık ediyor

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:47

  Osmanlı Dönemi'nde birçok yerde inşa edilen mahalle mescitlerinin önemli bir örneği olan Portakaloğlu Mustafa Ağa Mescidi, zamana meydan okuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzmanlarının Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yaptığı araştırmalar neticesinde ulaşılan "İzmit’te el-Hac Hasan Mahallesi’nde Portakaloğlu Mustafa Ağa Mescidi imamlığının tevcihi" isimli belgeyle ise mescidin tarihi aydınlandı. Tarihe ışık tutan mescidin, Portakaloğlu Mustafa Ağa tarafından 1778 yılında inşa ettirildiği öğrenildi. İzmit’in en eski mahallerinden Akçakoca Mahallesi'nde yer alan, 44 metrekare hacminde ve minaresi bulunmayan tarihi yapı, dönemin dini yapılarından çok, sivil mimarlık yapılarını sergilemesi yönüyle de dikkat çekiyor. 
 
  "Tarihi yerde namaz kılmak ayrı bir huşu" 
  Üç yıldır mescitte imamlık görevini yürüten Burak Atıcı, "Akçakoca Mahallesi çok değerli ve tarih kokan bir mahalle burada Orhan Cami, Akçakoca Cami, Yumurtacı Mescidi ve Alaca Mescit gibi tarihi yapılar çoğunlukta, Portakal Mescidi de bu tarihi yapılardan bir tanesi. Tarihi Portakal Mescidi'nde namaz kılmak ayrı bir huşu, burada namaz kılarken imametini yaparken cemaatim ve kendim ayrı bir, duygu his içerisinde namazlarımı eda ediyoruz. Bu da bizi aşırı bir şekilde etkiliyor, onun heyecanı her daim devam ediyor" dedi. 
 
  "44 metrekare ve ahşaptan oluşuyor" 
  Asırlara meydan okuyan tarihi yapıda namaz kılmanın kendini ve cemaati oldukça etkilediğini ifade eden imam Burak Atıcı, "1778 yılarında yapıldığı rivayet edilmektedir. Tarihi 18. yüzyıla kadar dayanmaktadır, kesin bir tarih olmamak kaydıyla. Portakal Mescidi 1999 depreminde hasar görmüştür, 2009 yılında tekrardan devlet büyüklerimiz de katkılarıyla restore edilip ibadete açılmıştır. Bugüne kadar da 5 vakit namaz kılınmaktadır. Mimari özelliklerine gelecek olursak Portakal Mescidi'miz küçük bir mescit, 44 metrekare ve ahşaptan oluşuyor. Görselliğiyle gerçekten içimize işliyor, gören her kişi farklı duygu ve hislerle burada namaz kılmak istiyor. Tarihi Portakal Mescidi'miz bize ecdadımızdan kalmıştır, ecdadımızın da bizden isteği; bu tarihi mescitlere ve camilere sahip çıkıp onları güzelce korumaktır. Koruyup gençlerimizin yolunu açmalı ve camilere çekmeliyiz" diye konuştu. 
 


İHA
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