GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1,8 Ton Atık Toplandı, Denizden Çıkanlar "Pes" Dedirtti

Başiskele ilçesinde yapılan kıyı ve deniz temizliğinde 1,8 ton atık toplandı. Lastik, cam şişeler, demir ve plastik sandalyeler, alışveriş arabası ve demir çöp kovası gibi atıkların denizden çıkarılması ise dikkat çekti.

1,8 Ton Atık Toplandı, Denizden Çıkanlar

07 Haziran 2023 Çarşamba 12:42

 Dünya Çevre Günü dolayısıyla Başiskele Sahili'nde yapılan etkinlikte kıyı ve deniz temizliği yapıldı. Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz araçları, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün deniz araçları ve dalgıç ekibi, LİMAŞ Liman A.Ş’nin dalgıç ekibi ve Başiskele Belediyesi’nin çöp toplama araçları yer aldı. Temizlik işlemi sonunda 1,8 ton atık toplandı. Denizden çıkan araba lastikleri, cam şişeler, demir ve plastik sandalyeler, alışveriş arabası ve demir çöp kovası gibi atıklar ise görenleri şaşırttı.  
  
 "Böyle lastik gibi atıkların denizden çıkarılması bizleri çok endişelendiriyor" 
 Programda yaptığı konuşmada, toplumun çevre temizliği konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bizim bir hayalimiz var: Bu denizde yüzebildiğimiz günleri görmek istiyoruz. İnşallah bununla ilgili bütün kurumlar çalışmalarını yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve diğer paydaşlarımız İzmit Körfezi’nin dip temizliğini yapmak için büyük bir çalışma yapıyor. Devletimiz buna büyük özen gösterirken böyle lastik gibi atıkların denizden çıkarılması bizleri çok endişelendiriyor. Toplumumuzun bu konuda daha fazla duyarlı olmasını bekliyoruz. Bizler de Başiskele Belediyesi olarak, çevremizi koruyacak güzel işler yapıyoruz. 7’den 77’e tüm vatandaşlarımızda çevre bilincinin oluşması için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz" dedi. 
   
 Katılımcılar 
 LİMAŞ Tesis Müdürü Dr. Kürşat Bal’'n ev sahipliği yaptığı temizlik etkinliğine; Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Denetleme Daire Başkanı Mesut Önem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Başiskele Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürü Kemal Akıner, Çevre Koruma Daire Başkanlığı personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
82 Yılın Hatıralarıyla Dolu Halkevi Binası, Cazibe Merkezi Olacağı Günü Bekliyor 82 Yılın Hatıralarıyla Dolu Halkevi Binası, Cazibe...
(VİDEOLU) 2 Bin Nüfuslu Mahalle Market Istiyor (VİDEOLU) 2 Bin Nüfuslu Mahalle Market Istiyor
Çocuk Korosu'nun Konseri Beğeni Topladı Çocuk Korosu'nun Konseri Beğeni Topladı
Kurban Satış Yerleri İçin Kuralar Çekildi Kurban Satış Yerleri İçin Kuralar Çekildi
12 İlçede Duraklar Yenileniyor 12 İlçede Duraklar Yenileniyor
Gebze Zabıtasından Seyyar Denetimleri Gebze Zabıtasından Seyyar Denetimleri
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

82 Yılın Hatıralarıyla Dolu Halkevi Binası,...
İzmit ilçesinde sembol bir yapı olan ve uzun zamandır bakımsız halde bulunan Halkevi binası baştan aşağı...

Haberi Oku