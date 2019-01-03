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2 Bin 716 Çifte Nikah Kıyıldı!

Gebze'de 2018 yılı içerisinde Gebze Belediyesi'ne başvuran 2 bin 716 çiftin nikahları kıyıldı.

2 Bin 716 Çifte Nikah Kıyıldı!

03 Ocak 2019 Perşembe 09:32

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Gebze'de 2 bin 716 çift, bir ömür boyu mutluluk için 'evet' dedi. Gebze Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak gerekli belgelerini teslim eden ve yasal tahkikatların tamamlanarak evlenmelerinde herhangi bir mani bulunmayan çiftlerin nikahları; 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan modern nikah salonlarında kıyıldı.

Yoğun hizmet mesaisi ve programları elverdiği ölçüde başvuruda bulunan çiftlerin nikah merasimlerine katılarak nikahlarını kıymaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, dünya evine girerek yuva kuran Gebzeli çiftleri bu mutlu günlerinde de yalnız bırakmadı.

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