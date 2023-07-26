20 YIL ÖNCE YUNANİSTANDA BELGESEL TADINDA DEVRİ ÂLEM





Ömür dediğin bir rüya, bir hikâye, bir varmış bir yokmuş. Herkes sosyal medya dese de ben yeni nesil medya diyorum. Yeni nesil medya bize geçmişi sürekli hatırlatıyor anılarımızı tazeliyor. Ömür dediğin bir rüya, bir hikâye, bir varmış bir yokmuş. Herkes sosyal medya dese de ben yeni nesil medya diyorum. Yeni nesil medya bize geçmişi sürekli hatırlatıyor anılarımızı tazeliyor.

İlk kez 20 yıl önce, Nisan 2003 tarihinde Asya turla Yunanistan’a gidip belgesel çekme fırsatı bulmuştuk. Bu seyahatte “Yunanistan’da Osmanlı Medeniyeti” belgeselini çekme imkânımız oldu. 3 gün içerisinde Gümülcine, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Atina ve Pire şehirlerini adım adım gezmiştim. Daha sonra Girit’e gidip, Girit’in Hanya, Kandiya ve Resmo kentleri ile Rodos Adasındaki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini belgeselleştirerek tarihe not düşüp, zamana noterlik yapmıştık. 2003 yılında Yunanistan’ı adım adım gezerek çektiğimiz belgesel halen yayınlanıyor.

Zaman ne kadar hızlı geçiyor. İlk kez Yunanistan’a belgesel çekmek üzere 2003 yılında gitmiştim. 400 yıl Osmanlı yönetiminde kalan Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesi. Selanik, Kavala ve başkent Atina’da belgesel çekimlerimizi tamamladıktan sonra Pire şehrindeki Türk şehitliğini ziyaret edip Fatiha okumuştuk.

Gün batımında Atina'nın Akrepol Tepesinden ufka bakarken Mora yarım adası, Fatihi Sultan Mehmet Han’ı ve Osmanlı Medeniyetinin ihtişamlı geçmişini düşünüp Devri Alem belgesel programı olarak ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anmıştık.





2013 YILINDA YUNANİSTANDA DEVRİ ÂLEM 2013 YILINDA YUNANİSTANDA DEVRİ ÂLEM

Aşığa Bağdat sorulmaz, gezgine neredesin denilmez. Hayatımız hep yollarda geçmiş dur durak demeden elimde kamerama www.devrialem.tv olarak belgesel çekmeye devam ediyoruz. 2013 yılında bir kez daha Yunanistan yolumuz düşmüştü. Gebzeli işadamlarından Koşukavak Turizmin sahibi değerli dostum Rıfat Yakupoğlu Bey’in daveti ile Edirne üzerinden Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine gitmiştik. İftarımızı İstanbul’da, sahurumuzu serhat şehri Edirne’de, sabah namazımızı Dimetoka’da kıldıktan sonra, Batı Trakya’nın Gümülcüne kentine geçmiş Batı Trakya bölgesini gezip Türk kardeşlerimiz ile görüşüp Batı Trakya Türklerinin efsane lideri Işık Sadık Ahmet’in mezarını ziyaret etmiştik.

YUNANİSTAN RODOS’DA BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE

Ancak gözden ve gönülden çok ıraklarda yanı başımızda Ege’de ve On iki Ada’da unuttuğumuz ve kaderine terk ettiğimiz binlerce Türk’ün yaşadığı Rodos ve İstanköy adalarına gideceğiz.

İslam medeniyeti ile peygamber efendimizden hemen sonra, 672 yılında Emevilerin İslam medeniyetini Kıbrıs’tan sonra buraya getirmesiyle tanışmıştır. Buralar için atfedilen “On İki Ada” tabiri, Türkler ve Osmanlılar zamanında idaresinde uygulamış oldukları özel bir sistem olan “12 üyeli mahalli meclis” sisteminden ortaya çıkarak, oradan da batı dillerine geçerek yerleşen ve ardından da Türkçe’ ye çevrilerek “On iki Ada” olarak kullanılmıştır.

Hıristiyanlıktaki 12 sembol rakamından türeyen ve Havarilerden Mülhem bir düzenin 12 olmasına kadar giderek çokluk ifadesini içeren 12 adalar, isminin çağrıştırdığı gibi 12 adet ada yoktur. Sadece büyük olanları saydığımızda 14 ada, büyüklü küçüklü hepsini saydığımızda 20’den fazla ada ve adacık vardır. Uzun lafın kısası buradaki 12 sayısı adaların sayısı değil “12 üyeli meclisle yönetilen adalar, 12’li adalar” anlamında kullanılmaktadır.

RODOS’TAN 10 YIL ÖNCE CANLI YAYIN

Burası, batıdan yükselen güneş adası Rodos. Dünyanın 7 Harikasından bir olan Kolossos heykelinin olduğu yer. Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet’in fethetmek için büyük çaba sarf ettiği ancak Mesih paşanın başarısızlığı ile fethedilemeyen Rodos. Ancak, kapıları 1522 yılında Muhteşem Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman tarafından açılan Rodos.

Türklere ait 3 adet vakıf, içinde 900 cilt el yazması kaynak kitabın bulunduğu bir kütüphane, 3 adet hamam, 12 adet abidevi Osmanlı çeşme, bir kadiri tekkesi ve çoğu sultanların namaz kıldığı 28 adet cami ve daha birçok türbe, sahil, tarih ve maneviyat kokan sokaklar, Osmanlı vakıf çarşıları, yamaçlar, müzeler ve mezarları ile gönül bahçemizde acı, keder ve sitemin adı olan RODOS’ta belgesel tadında canlı yayın yaptık:

BELGESEL TADINDA GİRİT’TE DEVRİ ÂLEM

Belgesel tadında dünyayı gezmeye belgeseller çekmeye devam ediyoruz. 2007 yılında Girit’te çektiğimiz Devri Âlem belgesel programı halen TGRT de yayınlanıyor.

TGRT Belgesel TV’de www.devrialem.tv olarak 2007 tarihinde Girit’te çektiğimiz Girit’te Osmanlı Türk İzleri belgeselimiz yayınlanıyor.