2002’de A Takımı hızır gibi yetişti





Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden talep ve şikayetlerini bir dakika gibi çok kısa bir sürede ilgili birime ileten muhtarlar, hem kısa sürede hizmete kavuşuyor hem de zamandan ve kırtasiyeden tasarruf sağlıyor. Hizmet açısından başarılı bir yılı geriden bırakan Muhtarlık İşleri Daire, sistem üzerinden 2022 yılında aldığı yaklaşık 2 bin talebi, yapılan çalışmalarla çözüme kavuşturdu. Kırsal bölgeler başta olmak üzere, hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan A Takımı da, mahallelerde acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturdu.

MUHTARLAR BÜYÜKŞEHİRİN HİZMET ORTAĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almaları için muhtarların mahallelerindeki sorunlarının çözümü noktasındaki taleplerini yerine getiriyor. Başkan Büyükakın, en büyük hizmet ortağı olarak gördüğü muhtarların dolayısıyla vatandaşların her zaman yanında oluyor.





SİSTEM ÜZERİNDEN ANINDA DESTEK

Kurulduğu 2016 yılından beri Kocaeli’de 472 mahalle muhtarlığına hizmet veren “Muhtar Aktif Sistemi”, muhtarların istek ve şikayetlerini kolaylıkla iletmeleri açısından çok büyük fayda sağlıyor. Sistem üzerinden taleplerini interaktif olarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına ileten muhtarlar, böylece bu tür başvurular için belediyeye gitmek zorunda kalmıyor. Muhtarlar, sistem üzerinden yaptığı başvurularda, mahallelerine kazandırmak istedikleri ortak kullanım alanları, park ve oyun alanları, yol bakım ve onarım, parke ve kaldırım, su, altyapı ve kanalizasyon, cami, şadırvan, istinat duvarı, toplu taşıma ve ulaşım, kırtasiye ve ofis malzemeleri gibi konularda hizmet alıyor. Muhtar Aktif Sistemi üzerinden yapılan başvurular, e-imzalı dilekçe olarak işleniyor ve Muhtarlık İşleri Dairesi’ne gönderiliyor. Talepler, buradan ilgili birimlere gönderiliyor ve sistem üzerinde takip edilebiliyor. Gelen cevaplar ise ilgili muhtara yine sistem üzerinden bildiriliyor. Hizmet noktasında başarılı bir yılı geride bırakan Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının yeniden yapımı ve tadilatı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor.





HIZLI VE ETKİN ÇÖZÜM

Muhtarlardan gelen talepler Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanında değilse, ilçe belediyelerine veya ilgili kurumlara muhtar adına sistem üzerinden gönderilerek, cevaplanması isteniyor. Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Muhtar Koordinasyon Sistemi kapsamındaki Muhtar Aktif Sistemi, muhtarların kamu hizmetlerini hızlı ve etkin şekilde yürütmeleri amacıyla tasarlanandı ve geliştirildi.





ÇOK BÜYÜK KOLAYLIK

Kocaeli’de görev yapan muhtarlar ıslak imzalı dilekçelere yerine sistem sayesinde, taleplerini dijital olarak iletebiliyorlar, işlemlerini cihaz ve platformdan bağımsız internet olan her yerden yapabiliyorlar. Talep durumları hakkında istedikleri an bilgi sahibi olabilme imkanına sahip olan muhtarlar, geriye dönük olarak gönderdikleri talepleri ve aldıkları hizmetleri raporlayabiliyorlar.





MUHTARLARA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VERİLDİ

Mahallelerindeki sorunları bilgisayar üzerinden online olarak ileten muhtarlar, kıza zamanda geri dönüş alıyor. Bu kapsamda, mahallelerdeki sorunları ve taleplerini Büyükşehir Belediyesine daha hızlı iletebilmeleri için tüm muhtarlara dizüstü bilgisayar desteği sağlandı.





2 BİN TALEP ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Büyükşehir Belediyesi, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden son 3,5 yılda alınan 12 bini aşkın başvurunun yüzde 93’ü, 2002 yılında ise 2 bin başvuru çözüme kavuşturuldu. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Kocaeli’nin en ücra mahallelerine yaptığı hizmetler, vatandaşlar tarafından takdir ediliyor.

Sistem ile Kocaeli’nin 472 mahallesinde her türlü problem, mahallenin görüşleri, istekleri anlık olarak Büyükşehir Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığına iletilebiliyor. Muhtarların mobil uygulama veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla gönderdiği fotoğraf ve konum bilgisiyle hızlı ve etkili çözüm sağlanıyor. Bu uygulamayla mahallelerinin en uç noktalarına kadar hızlı hizmet sağlanıyor.

A TAKIMI HIZIR GİBİ YETİŞİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak, kırsal bölgeler başta olmak üzere, hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan A Takımı, mahallelerde acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. Alanında uzman 125 personel, tam donanımlı 68 araç ve iş makinesi ve 10 ekipmanla kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılıyor.





2040 TALEP YERİNE GETİRİLDİ

A Takımı, iş makineleri ile tarla yollarının açılması ve düzenlenmesi, küçük parke ve torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurların kapatılması, su kanallarının açılması, yıpranan yön ve trafik tabelalarının değiştirilmesi ve başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarında çok farklı hizmetlerle göz doldurarak, muhtarların ve vatandaşların takdirini kazanıyor. Ekipler, 2022’de 78 ayrı konu başlığı altında 2040 talebi yerine getirerek, çözüme kavuşturdu.





MUHTARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kırsal kalkınma hamlesinin bir parçası olarak mahallelerde ihtiyaçlara anında ve kalıcı çözümler üreten A Takımı, yürüttüğü hizmetlerle muhtarların ve kırsal mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor. Özellikle hizmetin odağında yer alan A Takımı’nı ‘112 Acil Servisi’ne benzeten muhtarlar, acil yapılması gereken konulara hızlı bir şekilde müdahale edilerek, pek çok sorunun kısa sürede ortadan kaldırılmasından çok memnun. Muhtarlar, her fırsatta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor.