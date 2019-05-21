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2020 Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları hakkında duyuruda bulundu.

2020 Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım

21 Mayıs 2019 Salı 10:25

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Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  2020 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları başladı. Buna göre; 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.

2020 yılında proje yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin en geç 21.10.2019 tarihine kadar, uygulama yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin ise en geç 31.12.2019 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için www.kocaelikulturturizm.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İrtibat için: Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Sabancı Kültür Sitesi No:78 41040 İzmit/KOCAELİ Tel: (0 262) 324 54 64 Faks: (0 262) 324 54 6

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