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2020 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi

Çayırova Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında 2020 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Çayırova Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı kültür salonunda gerçekleşti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yönettiği Nisan ayı meclisinde, gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başlayan meclis toplantısında, görev yapacak komisyonlar, encümen üyeliği ve meclis başkan vekilliği seçimi yapıldı.

2020 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi

09 Nisan 2021 Cuma 18:38

ENCÜMEN VE KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Gizli oy açık tasnifle yapılan oylamada İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Fatmanur Çelik, Seyhan Dönmez, Ali Yüksel, Behçet Günay, Salih Işık, Hukuk, Dilekçe ve Tetkik Komisyonuna Hasan Akan, Halil Halifeoğlu, Burak Fidan, Şahin Ayaz, Tayfun Budak, Plan Bütçe Komisyonuna Metin Demirci, Zafer Alkan, Muhsin Ateş, Arzu Arslan, Muharrem Gökçe, Belediye Encümen Üyeliklerine Sadettin Arıkboğa, Abdurrahman Çapan, Muhammed Demirkıran, Meclis 1. Başkanvekilliğine Filiz Ayyıldız, Meclis 2. Başkanvekilliğine Erhan Sarıdede, Katip Üyeliklere ise Burak Fidan ve Arzu Arslan seçildi.

 

FAALİYET RAPORU OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülerek karara bağlandığı Nisan ayı meclis toplantısında ayrıca gündemin son maddesinde yer alan 2020 Yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı Nisan ayı meclisinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını da cevaplandırdı. Çayırova Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci oturumu 16 Nisan Cuma günü saat 15:00’te yapılacak.




 

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