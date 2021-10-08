2021 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yavuz’un Başkanlığında Gerçekleştirildi







Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İlçe Kaymakamları, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum temsilcileri katıldı.



2021 yılına ait yatırım verilerini paylaşan Vali Seddar Yavuz toplantıda yaptığı konuşmalarında; “İlimizde 2021 yılı yatırımları ile ilgili olarak yürütülen çalışmaları değerlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu gerektirecek hususları görüşmek üzere düzenlediğimiz III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantımıza hoş geldiniz diyor, işlerinizde başarılar diliyorum.





İlimiz Genelinde Toplam 502 Proje Uygulanmaktadır





2021 yılı yatırımlarının proje tutarı toplamının 16 milyar 935 milyon TL olduğunu belirten Vali Yavuz; İl Yatırım Takip Sistemine girilen verilere göre; ilimizde, 2021 yılında, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 502 proje uygulanmaktadır. Eylül ayı sonu itibarıyla 94 proje tamamlanmıştır. Devam eden proje sayısı 305, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 46, henüz başlanamayan proje sayısı 55, tasfiye edilen iş sayısı ise 2’dir. 2021 yılı yatırımlarının proje tutarı toplamı 16 milyar 935 milyon TL’dir. 2021 yılı ödenek toplamı ise 5 milyar 217 milyon TL olup, ilk dokuz aylık dönem sonuna kadar bu ödenekten yapılan harcama toplamı ise 2 milyar 519 milyon TL’dir. Yılı ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı ise %48’dir. Özellikle son çeyreğe girdiğimiz bu dönemde yatırımlarımızın hızlandırılması, tahsis edilen ödeneklerin harcanması ve hizmete açılabilecek olan tüm yatırımlara hız verilmesi sizlerden en büyük beklentimizdir. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diyen Vali Yavuz, tüm katılımcılara teşekkür etti.





Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Umut Akyazı, TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar ve DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül’ün yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı sunumların ardından koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, yapımı devam eden projeler hakkında istişareler yapıldı.



http://www.kocaeli.gov.tr/2021-yili-3-donem-il-koordinasyon-kurulu-toplantisi-vali-yavuzun-baskanliginda-gerceklestirildi





