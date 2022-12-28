2022 konser ve etkinlik yılı oldu





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların 2022 yılını renkli ve sanatla dolu bir yıl olarak yaşamasını sağladı. Özellikle yaz aylarında yapılan Yaz Neşesi Şenlikleri, birbirinden ünlü sanatçıları Kocaelililerle buluşturdu. Ücretsiz konser, gösteri ve kültürel etkinlikler Kocaeli’nde dört mevsim renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.





YEREL MÜZİSYENLERE ANLAMLI DESTEK

“Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla düzenlenen organizasyonlar kapsamında açık hava sineması ve yerel müzisyen konserleri yapıldı. Etkinliklerin öncesinde pandemi döneminde zor günler geçiren yerel müzisyenler sırasıyla konser verdi. Programların sonunda ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi açık havada oynatıldı. Büyükşehir’in patlamış mısır ikramı eşliğinde filmi izleyen vatandaşlar, keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı.





ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER VERDİ

Bunun yanı sıra ünlü sanatçılar; Kutsi, Derya Uluğ, Resul Dindar, Kıraç, Ziynet Sali, Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli, Hakan Altun, Haluk Levent, Resul Dindar, Emre Kaya, Simge Sağın, Sefo ve Soner Sarıkaya yaz etkinlikleri kapsamında Kocaeli’nin en önemli kent meydanlarında ve sahil şeritlerinde konserler verdi.





14. KARAMÜRSEL BALIK FESTİVALİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi’nce düzenlenen 14. Karamürsel Balık Festivali Ereğli Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Festival kapsamında gündüz vatandaşlara balık ekmek dağıtılırken, akşam saatlerinde ise pop müziğinin önemli ismi Emre Kaya konser verdi.





ROMAN TOPLU SÜNNET VE NİKÂH TÖRENLERİ

Roman Sünnet ve Roman Toplu Nikah Şölenleriyle de yaz neşesine neşe katıldı. Roman Toplu Sünnet Şöleni kapsamında 264 çocuk, kendileri için Fuar alanında hazırlanan eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gün yaşadı. Toplu nikâh töreni programıyla 36 Roman çift dünya evine girdi. Çiftler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kıydığı nikâhla bir ömür birlikteliğe “evet” dedi. Roman Toplu Nikâh törenin ardından Ümmiye, Dj Yılmaz ve Popstar Erhan konseri gerçekleştirildi.





KLARNET GECESİ USTALARI BULUŞTURDU

Büyükşehir Belediyesi, yine yaz aylarında, Kandıra’nın simgesi klarneti düzenlediği muhteşem bir gece ile dünyaya tanıttı. Klarnetin Türkiye’deki en önemli isimleri Türkan Kandıralı, Altan Gözetlik ve Ergün Şenlendirici aynı sahnede bir araya gelerek klarnetin sesine can verdi. Sanatçılar seslendirdikleri eserlerle, aynı zamanda Kandıra’nın yetiştirdiği merhum Mustafa Kandıralı’yı yad etmiş oldu. Gecede TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Ayşe Ekiz, en güzel şarkılarını klarnet üstatlarının eşliğinde seslendirdi.





CUMHURİYET COŞKUSU HAKAN ALTUN KONSERİ İLE TAÇLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılı kutlamaları kapsamında muhteşem bir konser düzenledi. Sevilen sanatçı Hakan Altun, Seka Park Uçurtma Tepesi’nde 29 Ekim Cumartesi akşamı Kocaelililerle buluştu. Al yıldızlı bayrağın gölgesinde gerçekleştirilen konserde binlerce vatandaş Cumhuriyet için tek yürek oldu.





KONAK’TAN NAĞMELER YÜKSELDİ

Açık hava konserleri sonbaharın ilk haftalarına kadar sürdü. Eylül’ün ikinci haftasında Konaktan Nağmeler Konseri düzenlendi. Türk Sanat Müziği’nin eşsiz tınıları, kentin en kıymetli tarihi mekânlarından biri olan Selim Sırrı Paşa Konağı’ndan yükseldi. İnce saz severlerin büyük bir beğeni izlediği konserde, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ile Kültür Bakanlığı saz sanatçıları yer aldı.





ODA ORKESTRASI KENTİN MARKA DEĞERİ OLDU

2022 yılının önemli kültür etkinliklerinden birini hiç kuşkusuz Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nın konserleri oluşturdu. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası Engin Şen şefliğindeki ilk konserini Mayıs ayının son günü verdi. Orkestra, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmış ünlü müzisyenler Çağ Erçağ (viyolonsel) ve Bülent Evcil’e (flüt) eşlik etti. 1300 kişilik salonu tamamen dolduran klasik müzik severler, Oda Orkestrası’nın muhteşem performansını dakikalarca ayakta alkışladı. Orkestra, müzik severlerden gelen yoğun istek üzerine ikinci konserini Kasım ayında verdi. Orkestraya bu defa, Türkiye’nin yetiştirdiği iki önemli müzik insanı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solist Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ve Borusan Quartet ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Efdal Altun solist olarak eşlik etti. İlkinde olduğu gibi yine büyük ilgi gören konserde, Oda Orkestrası disiplini, başarısı ve performansı ile göz doldurdu.



