2022 Yılı Akaryakıt Sektörünün Rekortmeni Oldu!

Tam 24 yıldır akaryakıt sektörünün gelişiminde öncü rol üstlenen taşıt tanıma ve otomasyon şirketi Turpak, 2022 yılını her departmanda kırdığı rekorlarla kapattı. 1 yıl içinde tüm departmanları ve saha ekibiyle toplamda 3,7 milyon kilometre yol kat ederek 6 bin akaryakıt istasyonuna hizmet veren şirket, EPDK’nin yetkilendirmesiyle 10 bin adet kamera ve 140 bin adet pompa ve tank ekipman mühürlemesi gerçekleştirirken, Denetim Departmanı’yla 12 bin denetim ziyaretinde 600 bin adet kontrol sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Turpak CEO'su Tamer Şengönül "EPDK’nın vermiş olduğu yetkilendirilmiş otomasyon şirketi unvanıyla her alanda, tüm Türkiye çapında, çok büyük bir ekosistemin parçası olarak operasyonlarımızı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Akaryakıt sektörünü her daim ileriye taşımaya devam edeceğiz. Gelişmiş alarm sistemimiz sayesinde 126 istasyonda tespit ettiğimiz kritik olay ise yaptığımız işin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sektörde teknoloji ve güvenlik seviyesini her geçen gün geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taşıt tanımalı araç sayımız Turpak teknolojisiyle 3,3 milyona ulaştı. Bu yıl da rekorlarımızı tazelemeyi hedefliyoruz." dedi.

1999 yılından bu yana “Taşıt Tanıma Sistemi” vasıtasıyla akaryakıt sektörünü otomasyon teknolojisiyle tanıştıran Turpak, geride bıraktığımız 2022 yılında, gerek sahada, gerekse merkezden verdiği tüm hizmetlerde, her departmanda rekora imza attı. Sektörde bu zamana kadar yapılmış olan en yüksek iş adetlerine ulaşan şirket, 2022 yılında 32 bölge servisi, 4 mobil ekiple 1,2 milyon yol kat ederek, 20 bin iş emri ile 6 bin istasyona hizmet verirken, EPDK’nın 13338 numaralı kararı kapsamında 10 bin adet kamera montajı ve 140 bin adet pompa-tank ekipman mühürlemesini sıfır kaza ile gerçekleştirdi. Lojistik operasyonlarında kapasitesi yüzde 250 artan Turpak, günlük ortalama 400 parçalık kargolama yaparken, siparişlerin yüzde 88’i aynı gün sahaya sevk edilmiş oldu.

12 bin denetim, 1 milyonu aşan kilometrede yol, 600 bin kontrol

Turpak Denetim Departmanı ise, geçtiğimiz yıl tam 12 bin denetimi, yine 1 milyon kilometreyi aşkın yol kat ederek gerçekleştirirken, her istasyon sahasında ortalama 50 kontrol noktasında denetim sağladı ve yıl içinde 600 bin adet kontrol sağladı. Yapılan tüm denetimler, akaryakıt şirketleri ile anlık olarak paylaşılırken, riskler ve kazalar sıfıra indirildi. Yine geçtiğimiz yıl Teknik Hizmetler Departmanı’na gelen 315 bin çağrının yüzde 96’sı çözüme ulaştırılırken, yüzde 87’si online destek ile uzaktan çözüldü. Teknik Destek Departmanı, ayda ortalama 2 bin 500 istasyonu yerinde ziyaret etti, 4 binin üzerinde istasyonda otomasyon kontrol ünitesi işletim sistemi ve donanım versiyonu güncellemeleri gerçekleştirdi.

163 kritik olay tespit edildi, yüzde 76’sı akaryakıt sızıntısı oldu

EPDK ve Alarm Mutabakat Departmanı ise 2022’de, 126 istasyonda kritik olay tespit etti. Yıl içinde 850 istasyon derinlemesine inceleme altında tutularak şüpheli durumlar ve manipülatif eylemler belirlendi. 43 istasyon şüpheli olarak tespit edildi. Kritik olayların yüzde 76’sında ise, tesisat, pompa ve tank sızıntısı görüldü.

Araç montajında rekor tazelendi, taşıt tanımalı araç sayısı 3,3 milyona ulaştı

Taşıt tanıma teknolojisinin önderi Turpak, araç montaj tarafında da rekor tazeledi. 2022 yılında haftada ortalama 1.075, haftada ortalama 7 bin 500, ayda 32 bin 550 adet araç montajı gerçekleştiren şirket, geçtiğimiz yıl totalde 390 bin 900 adet taşıt tanıma teknolojisi montajı yaparak yeni bir rekor tazeledi. Bu sayede yılda 1,5 milyon kilometre yol kat eden saha ekibinin çalışmalarıyla ülke çapında 3,3 milyon araç Turpak teknolojili taşıt tanıma sistemine erişmiş oldu.

2022 yılına ilişkin önemli açıklamalar yapan Turpak CEO'su Tamer Şengönül “"EPDK’nın vermiş olduğu yetkilendirilmiş otomasyon şirketi unvanıyla her alanda, tüm Türkiye çapında, çok büyük bir ekosistemin parçası olarak operasyonlarımızı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Akaryakıt sektörünü her daim ileriye taşımaya devam edeceğiz. Gelişmiş alarm sistemimiz sayesinde 126 istasyonda tespit ettiğimiz kritik olay ise yaptığımız işin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sektörde teknoloji ve güvenlik seviyesini her geçen gün geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılını rekorlarımızı tazeleyerek geçirmeyi hedefliyoruz.” dedi.