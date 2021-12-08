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2022 yılına Dilovası müjdeler ile giriyor!

Dilovası Belediyesi 2021 yılı son meclisi Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşirken, gündem maddesi öncesi açıklama yapan Şayir; Dilovalılar’a müjde üstüne müjde verdi. 2022 ye dolu dolu giriyoruz dedi.

2022 yılına Dilovası müjdeler ile giriyor!

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:32


Dilovası Belediyesi 2021 yılının son meclisi Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gündem maddeleri öncesi son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şayir yaptığı açıklama da  “Geçtiğimiz hafta yine Ankara’da Bakanlıklara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nda oldukça verimli görüşmelerimiz oldu.

TAVŞANCIL’A HIZLI KAMULAŞTIRMA 

Çevre Bakanlığımızın Tavşancıl Mahallemize yapacağı TOKİ konutları ile ilgili süreç belli aşamaya geldi. Projenin  daha hızlanması  için Bakanımız burayla ilgili hızlı kamulaştırma kararı alabileceklerini ifade etmişti. Bizim Ankara dönüşümüz sonrası   bakanlık ve büyükşehir yetkililerimiz ile belediyemizde bir toplantı gerçekleştirdik ve süreci masaya yatıdk dedi. 

ÜÇ MODERN KÜTÜPHANE

Daha önce gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerinde ilçemize üç yeni nesil kütüphane yapılması konusunda söz almıştık. Onun çalışması da başladı. İl Kültür  Müdürlüğümüz 23 Aralık 2021 tarihinde ihaleye çıkıyor. Bu Kütüphanelerimiz  Orhangazi Şehit Emin Durmuş, Turgut Özal Mahallesi’nde ki Görkem Çiler ve Diliskelesi Said Nursi Semt Konağı’nın üst katlarına yapılacak. 

1,5 MİLYON HİBE DESTEK

İlçemiz için güzel bir gelişme daha yaşandı. Başlattığımız aydınlatma çalışmalarını daha çok cadde ve sokağa yayabilmek için Bakanlıktan 1 milyon hibe desteği aldık. Ayrıca temizlik birimimize takviye temizlik aracı alımı için 500 bin liralık destek alındı. 2022 yılı başlarında bu hibeler belediyemize gönderilecektir. 

DİLİSKELESİ’NE YENİ BAĞLANTI YOLU 

Ulaştırma Bakanlığımıza yaptığımız ziyarette ise Diliskelesi Mahallemiz’e yeni bağlantı yolu için önemli bir görüşme yaptık.  İnşallah 2022 yılı bütçesine ekleyerek yeni bağlantı yolunun yapılması konusunda takipçi olacağız.

DİLİSKELESİ SAHİLİ GENİŞLEYECEK

Yine Ulaştırma Bakanlığı’nda yaptığımız görüşmede Osmangazi Köprüsü’nün Dilovası’nda ki ayaklarının olduğu bölümde bulunan yaklaşık 10 dönümlük alanı daha önceden Belde Liman kiralamış ti. Burayı halka kazandırmak istiyoruz dedik. Yazışmalarımızı yaptık, süreç tamamlanınca inşallah Diliskelesi Balıkçılar Barınağı ile bağlantı yapılarak güzel bir yeşil alan yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. 

41 BİN METREKARE ALANI İLÇEYE KAZANDIRACAĞIZ

Tarım Bakanlığı ile yaptığımız görüşmemizde de çok olumlu gelişmeler oldu. Eski çöp depolama tesisinin olduğu alanda 41 bin metrekare alanın ilçemize kazandırılması için görüşme yaptık. İnşallah bu alanı ilçemize kazandırarak bölgeye güzel bir proje gerçekleştireceğiz.

DİLOVASI DEVLET HASTANESİ BAĞLANTI YOLU İHALEYE ÇIKIYOR 

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız çalışmada sona geldik. Dilovası Devlet Hastanesi’ne bağlantı yolu için ihalesi 8 Aralık 2021 de  yapılacak. İtfaiye yanından başlayacak yeni yol ile Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşım çok kolaylaşacak.   

13 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Gündeme dair konuşmasının ardından gündem maddelerine geçen Başkan Şayir, gündemde yer alan 13 maddeyi oyladı. Gündem maddeleri meclis üyelerinin oyları ile meclisten geçti.

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