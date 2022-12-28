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2022 YILINDA DA TV'DE EN ÇOK BELGESELİ YAYINLANAN GAZETECİ OLMANIN MUTLUĞUNU SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü paylaşımını sizlere sunuyoruz.

2022 YILINDA DA TV'DE EN ÇOK BELGESELİ YAYINLANAN GAZETECİ OLMANIN MUTLUĞUNU SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

28 Aralık 2022 Çarşamba 12:32


Bilgi ve belge paylaşılınca değer ifade eder paylaşılmayan bilgi belge hiç bir şey ifade etmez.
Gazetecilik ve belgeselcilik mesleğinde yarım asra yani 50 yıla yaklaşıyoruz. Gazetecilik ve belgeselcilik mesleğinde geçen koca bir ömür geride kaldı.
Alaylı başlayıp daha sonra mektepli olarak devam ettiğim belgeselcilik mesleğim de bana çalışma azmi veren bilgi ve belgeleri paylaşma heyecanı .
Türkiye’nin tamamı ve dünyanın 80 ülkesinde gazetecilik ve belgeselcilik yaparken Gebze'den hiç kopmadım taş yerlinde ağırdır sözünü unutmadan Gebze ile ilgilendim bilgi ve belgeleri arşivlerini İlim kültür tarih ve teknoloji vakfını kurup www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanesinde kamuoyu İle paylaşmayı bir görev bildim.
Kütüphanemlzdeki tüm bilgi belgesel ve kitap arşivimizi devlet ve milletimizin hizmetine sunmanın mutluluk ve vicdani huzurunu yaşıyorum
Dün akşam saatlerinde telefonum çaldı arayan özel tv'lerin kuruluş sürecinde görev almış tarih ve drama film ve belgesellerinde yapımcı yönetmen olan ve halen mesleğini önemli belgeseller hazırlayarak sürdüren değerli yönetmen Abdurrahman Çapar bey 25 yıl önce çektiğim şehltler Mahşeri Çanakkale Belgeselimiz ile ilgili arşiv bilgi ve belgesi istedi severek vereceğim söyledikten sonra sohbet sırasında tv kanallarında yayınlanan belgesellerimizi takip ettiklerini Türkiye’de en fazla tarih ve kültür belgeseli hazırlayıp sunan gazeteci ve belgeselci olduğumu söylemesi sorumluluğumuzu artırdı.





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