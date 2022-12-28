2022 YILINDA DA TV'DE EN ÇOK BELGESELİ YAYINLANAN GAZETECİ OLMANIN MUTLUĞUNU SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

Bilgi ve belge paylaşılınca değer ifade eder paylaşılmayan bilgi belge hiç bir şey ifade etmez.

Gazetecilik ve belgeselcilik mesleğinde yarım asra yani 50 yıla yaklaşıyoruz. Gazetecilik ve belgeselcilik mesleğinde geçen koca bir ömür geride kaldı.

Alaylı başlayıp daha sonra mektepli olarak devam ettiğim belgeselcilik mesleğim de bana çalışma azmi veren bilgi ve belgeleri paylaşma heyecanı .

Türkiye’nin tamamı ve dünyanın 80 ülkesinde gazetecilik ve belgeselcilik yaparken Gebze'den hiç kopmadım taş yerlinde ağırdır sözünü unutmadan Gebze ile ilgilendim bilgi ve belgeleri arşivlerini İlim kültür tarih ve teknoloji vakfını kurup www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanesinde kamuoyu İle paylaşmayı bir görev bildim.

Kütüphanemlzdeki tüm bilgi belgesel ve kitap arşivimizi devlet ve milletimizin hizmetine sunmanın mutluluk ve vicdani huzurunu yaşıyorum