2022 YILININ ÖNEMLİ OLAYLARI BİLGİ NOTLARI – 2

Bir yılı daha geride bıraktık. Zaman hızla gelip geçti yep yeni bir yıla giriyoruz. 2022 yılında Ülkemiz ve dünyada bir çok olay yaşandı. Gazeteci ve belgeselci olarak 2023 yılına umut ile girerken 2022 yılında yaşananları geleceğe bilgi ve belge bırakma adına paylaşmak istiyorum. Gelin birlikte 2022 yılında yaşadıklarımızı birlikte hatırlayalım.

AĞUSTOS

5 Ağustos – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi’de görüştü. Görüşmede Tahıl Krizi, Ukrayna’nın istilası ve Suriye konuları görüşüldü.

17 Ağustos – Türkiye ve İsrail arasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında iki ülke dört yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı.

18 Ağustos – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Lviv’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdiler.

20 Ağustos – Gaziantep, Nizip’de bir kazaya müdahale etmeye ve görüntülemeye giden ambülans, itfaiye ve gazetecilerin aracına yolcu otobüsü çarptı. Kaza sonucu 3 itfaiyeci, 4 sağlık personeli, 2 gazeteci ve 7 yolcu olmak üzere 16 kişi öldü ve 21 kişi yaralandı.

26 Ağustos – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonucunda Brezilya’dan sökülmek üzere Türkiye’ye getirilen “NAE Sao Paulo” isimli geminin asbestli olduğu gerekçesi ile Türk karasularına girmesine izin verilmeyeceği açıklandı.

30 Ağustos – Nitelikli dolandırıcılık nedeniyle kırmızı bültenle aranan, kripto para borsası Thodex’in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un Avlonya kentinde yakalandı.

EYLÜL

1 Eylül – TFF’nin Riva, Beykoz’da ki merkez binasına, yönetim kurulu toplantı yaptığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli yakalandı.

2 Eylül – Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından, kırmızı bültenle aranan firari emekli albay Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde yakalandı.

26 Eylül – Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde yer alan bir polisevine PKK militanları tarafından ateş açıldı ve bombalı saldırı yapıldı.

EKİM

6 Ekim – Ermenistan ve Türkiye arasındaki normalleşme süreci kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde ilk kez görüştü.

8 Ekim – 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni düzenlendi. Törende En İyi Film Ödülü’nü Özcan Alper’in yönettiği Karanlık Gece filmi kazandı.

14 Ekim – Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan bir madende patlama meydana geldi. Patlamada 41 kişi öldü.

28 Ekim – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladı.

29 Ekim – Türkiye’nin yerli otomobili TOGG seri üretime başladı.

KASIM

5 Kasım – Gaziray banliyö hattı hizmete girdi.

6 Kasım – 44. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa kazandı.

12 Kasım – Saat 18.57’de Türkiye genelinde ilk defa eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.[

13 Kasım – İstanbul’a bağlı Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. 81 kişi yaralandı.

19 Kasım – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle TSK tarafından Suriye ve Irak’ın kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekâtı gerçekleştirildi.

21 Kasım – Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.[81]

22 Kasım – Türkiye’nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmete girdi.

23 Kasım – 2022 Düzce depremi: Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 6.1 şiddetindeki deprem sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.[83][84]

26 Kasım – Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete girdi.

ARALIK

14 Aralık- 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile açılan dava sonucunda mahkeme İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verdi.

26 Aralık – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz’de 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Böylece Karadeniz’de bulunan toplam doğalgaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı.

Evet 2022 yılın da yaşadığımız olayların özeti. İstek ve beklentimiz 2023 Ülkemiz ve dünyamıza barış mutluluk ve huzur getirsin. Ekonomik sıkıntılar son bulsun ülkemizde birlik ve beraberlik hakim olsun , unutmayalim ki geçen yıllar değil ömrümüz ömrümüzden bir yıl daha gitti. Şu fani dünyada baki kalan gök kubbede hoş bir sedaimiş.







