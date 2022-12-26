GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2022’de 4 bin 700 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

Büyükşehir tarafından 2022 yılında 11 bin 900 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken, 4 bin 700 sokak hayvanı sahiplendirildi

2022'de 4 bin 700 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

26 Aralık 2022 Pazartesi 14:01


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi,  Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 11 bin 900 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken, 4 bin 700 sokak hayvanı sahiplendirildi.


12 BİN SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, 2022 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkânın sağlandığı merkezde 12 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 


4 BİN 700 HAYVANA SICAK YUVA

2022 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 11 bin 900 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken 4 bin 700 sokak hayvanı sahiplendirildi. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.


PATİLİK MUTLU SOKAK HAYVANLARI KASABASI

Sokak Hayvanlarına yönelik birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Projesiyle minik dostların tüm bakımlarını üstleniyor.  Merkezde kanserden en ufak hastalıklara kadar tüm bakımları yapan Büyükşehir ekipleri sokak hayvanları konusunda Türkiye’ye öncü olurken merkezlerimizi yıl boyu 10 bin 950 vatandaş ziyaret etti.


Bülten No: 2260

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Milli Şairin Vefat Yıl Dönümü ve Yeni Akif’ler Yetiştirebiliyor Muyuz? Milli Şairin Vefat Yıl Dönümü ve Yeni Akif’ler...
YENİDEN REFAH PARTİSİ KASIM AYI İL DİVAN TOPLANTISI GÖLCÜK İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ YENİDEN REFAH PARTİSİ KASIM AYI İL DİVAN TOPLANTISI...
Darıca Belediyesi, okullara atık kutuları dağıttı Darıca Belediyesi, okullara atık kutuları dağıttı
Gebze İlçe Genelinde Denetimler Gebze İlçe Genelinde Denetimler
Halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı Halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Milli Şairin Vefat Yıl Dönümü ve Yeni Akif’ler...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku